Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Albayrak: Büyüme 2020'de yüzde 0.3, 2021'de yüzde 5.8 olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nın üç temasını 'yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi' olarak açıkladı.

Albayrak, programın detayları öncesindeki konuşmasına şöyle başladı: "Salgın döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de parasal ve mali genişleme adımları atıldı. Ortaya çıkan ihtiyaçları dinamik paketlerle karşıladık. Açıklanan paketlerin büyüklüğü 494 milyar TL'ye ulaştı. 6.2 milyon ailemize biner liralık nakdi yardım yaptık. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, süresini uzattık. İstihdamın sürekliliğini güçlü bir şekilde, bu büyük krizden minimum etkilenmesi için adımlar attık. Sektör odaklı vergi indirimleriyle tüm işletmelere destek olduk. 9 milyon vatandaşımıza 47.5 milyar TL destek verdik."

Tüm göstergeler V tipi toparlanmaya işaret ediyor

Albayrak, "Temmuz ayından itibaren hızlı bir normalleşme sürecine girdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğundan pozitif ayrıştık.Tüm göstergeler 'V' tipi toparlanmaya işaret ediyor. Turizm ve hizmetlerde toparlanma istenen düzeyde değil. Yeni Ekonomi Programı'nın üç teması olacak. Yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi. Yeni dengelenme noktasında, finansal koşullarda yeni dengelenme salgınının olumsuz etkilerinin kaldırılması, iç ve dış dengelerin sağlanması, enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi ve cari açığın kapatılması hedefleniyor. Salgına dayalı finansal adımlar kademeli olarak geri alınıyor" diye konuştu.

Albayrak şöyle devam etti: "Normalleşme adımları önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Stratejik reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı reformlara öncelik vereceğiz. 2020 yılına güçlü büyüme performansıyla başlamıştık. Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracat, katma değerli üretim ve istihdama yoğunlaşacağız. Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz."

Albayrak'ın konuşmasından YEP kapsamındaki üç yıllık makroekonomik göstergelerdeki hedefler şöyle:

Büyüme

* 2020 büyüme tahmini yüzde 0,3, 2021 büyüme tahmini yüzde 5,8, 2022 büyüme tahmini yüzde 5, 2023 büyüme tahmini yüzde 5.

Enflasyon

* Enflasyonu 2020 sonunda yüzde 10.5, 2021'de yüzde 8, 2022'de yüzde 6, 2023'te yüzde 4.9 olarak bekliyoruz.

İşsizlik

* 2020'de işsizlik tahmini yüzde 13.8, 2021 tahmini yüzde 12,9, 2022 tahmini yüzde 11,8, 2023 tahmini yüzde 10,9 olarak bekliyoruz.

Cari açık

* Cari açık beklentimiz bu altın ithalatı ve turizmin etkisiyle yıl sonu için yüzde -3.5 olacak. Cari açık 2021'de yüzde -1,9, 2022'de tahmini yüzde -0,7, 2023'te tahmini yüzde 0,1 olarak bekliyoruz.

Bütçe dengesi

2020'de bütçe dengesinin milli gelire oranı yüzde 4,9, 2021'de tahmini yüzde 4,3, 2022'de tahmini yüzde 3,9, 2023'te tahmini yüzde 3,5 olarak bekliyoruz.

Milli gelir

* 2020'de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahmini 702 milyar dolar, 2021'de tahmini 735 miyar dolar, 2022'de tahmini 801 milyar dolar, 2023 tahmini 875 milyar dolar olarak hedefliyoruz.