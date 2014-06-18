Ekmeleddin İhsanoğlu, Köşk adaylığının ardından ilk kez görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı "çatı adayı" olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilettiği Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, gazetecilere ilk kez görüntülü röportaj verdi.

Yeniköy'deki evinden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekmeleddin İhsanoğlu, "Herşeyden önemlisi büyük uzlaşmanın gerçekleşmiş olması" dedi. İhsanoğlu şunları söyledi:

‘Türkiye'de demokratikleşme sürecinin

çok önemli ileri bir adımıdır’

Her şeyden önce büyük uzlaşmanın gerçekleşmiş olmasıdır. Türkiye'de farklı düşünceye sahip iki köklü siyasi partinin uzlaşmış olması Türkiye'de demokratikleşme sürecinin çok önemli ileri bir adımıdır. Mesele şahsımla ilgili olmanın ötesinde uzlaşmanın bizatihi kendisi mühim bir gelişmedir. Uzlaşmanın konusu olan Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterilecek insanın profili ile ilgili hangi vasıflarda olmasıyla ilgilidir. Ve ne yapmasa gerektiği hususundaki uzlaşma. Bu iki partinin sağladığı uzlaşmanın arkasındaki daha geniş mutabakat çok önemlidir. Şahsımla ilgili tarafı bence ikinci derecede önemlidir. Şu safhadaki söyleyeceklerim bu anlayışta olanları tebrik ediyorum, bir Türk vatandaşı olarak. Ve buna muhatap olan bir insan olarak bu teveccühleri için çok teşekkür ediyorum.

‘Zamanı gelince bu konuları aydınlatacağım’

Eleştirilerin sahiplerinin kendi görüşleri, saygı duyuyorum. Benim hakkımda belki bazıları tam fikir sahibi değildir. Zamanı gelince bu konuları aydınlatacağım. Şimdi biz bir çalışma içerisindeyiz. Sizlerle daha sık buluşacağız. Bir düzen kuruyoruz. O düzen vasıtasıyla sizlerle daha geniş görüşeceğiz. Biliyorsunuz bütün hayatım boyunca hem yerli, hem uluslararası basınla çok iyi ilişkiler kurdum. Basının kamuoyunu, halkı bilgilendirme, aydınlatma hususundaki rolüne çok önem veriyor ve saygıyla karşılıyorum. Sağlıklı bilgilerin aktarılması konusunda sizlerin de yardımına ihtiyacım olacak.