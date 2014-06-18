Ekmeleddin İhsanoğlu'na karşı 'alternatif aday' çağrısına Baykal'dan ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasını yaptığı sırada aralarında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da bulunduğu bir grup milletvekili, Meclis’in yeni binasında bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre Baykal, bazı milletvekillerinin “Alternatif cumhurbaşkanı adayı çıkartalım. Biz bu isme mahkum değiliz” önerisini “Doğru olmaz” diyerek engelledi. CHP kulislerini hareketlendiren buluşmaya ilişkin Baykal, “Bazı arkadaşlar son gelişmelerle ilgili (CHP’nin cumhurbaşkanı adayı) değerlendirme yapmak istediklerini iletti. Odaya geldiler, kalabalıklaşınca da daha büyük bir odaya geçtik” demekle yetindi.

Siyasal İslamcı vurgusu

Hürriyet’in toplantının içeriğine yönelik sorularını yanıtsız bırakın Baykal, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun CHP-MHP çatı adayı olarak önerilmesine bazı milletvekillerinin gösterdiği tepkiyi de “Siyasal İslamcı birinin aday gösterilmesinden kaynaklı arkadaşlarımın duyduğu rahatsızlığı anlıyorum. Evet, ben de rahatsızım, yanlış yapıldığını düşünüyorum. Ancak partinin zarar görmesini de istemiyorum. Arkadaşlarıma da bu yönde telkinde bulundum. Başka bir aday çıkartılması düşüncesinin doğru olmadığını belirttim. Farklı tepkiler gösterebilirler, ona karışmam. Ben de kendi düşüncemi uygun bir zamanda açıklarım” dedi.

Bildiri hazırlığı var

Toplantıya partinin “ulusalcı” milletvekilleri ile “sol grup” olarak nitelendirilen milletvekili grubuyla hareket eden 20’ye yakın isim katıldı. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İstanbul Milletvekili Nur Serter, Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Yıldıray Sapan, Arif Bulut, İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler toplantının katılımcıları arasında yer aldı. Edinilen bilgilere göre Baykal’ın müdahalesiyle “Alternatif aday” çıkartılmasından vazgeçen grup bir bildiri hazırlanması konusunda ön mutabakata vardı. Toplantılar serisinin bugün de “Sol Grup” tarafından sürdürüleceği öğrenildi.

Toplantının içeriğine ilişkin ise bir milletvekili, “Sayın Baykal’la gelinen noktayı değerlendirdik. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday olarak açıklanması parti içi demokrasiye dahi uygun değil. Kimsenin bilmediği, kimseye sorulmadan pişirilmiş bir proje. Siyasa İslamcı kimliğini görmezlikten gelmemiz isteniyor” dedi.