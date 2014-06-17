Deniz Baykal, Ekmeleddin İhsanoğlu'na karşı devreye girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup konuşmasını yaptığı sırada aralarında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da bulunduğu 15 CHP’li milletvekili Meclis’te toplandı. Halen devam eden toplantıda, CHP ve MHP’nin çatı aday olarak gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu ismi üzerinde tartışma yapıldığı öğrenildi. İhsanoğlu’nun adaylığına bazı CHP’li vekiller dün tepki göstermişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, toplantıya katılan milletvekilleri arasında, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İstanbul Milletvekili Nur Serter de bulunuyor.