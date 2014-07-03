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Politika

Ekmeleddin İhsanoğlu da malvarlığını açıkladı

Başbakan Erdoğan ve Selahattin Demirtaş'tan sonra Ekmeleddin İhsanoğlu Yüksek Seçim Kurulu'na mal beyanında bulundu

03 Temmuz 2014 22:42

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, mal beyanını açıkladı. Beyanda İhsanoğlu’nun İstanbul’da 9 dairesi, bankada ise 3,5 milyon doları ile 240 bin TL nakidi olduğu açıklandı.

İhsanoğlu’nun iletişim merkezinden yapılan bir açıklama ile mal beyanı duyuruldu. Açıklamada, “Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu YSK’ya yaptığı adaylık belgeleriyle beraber mal beyanını sunmuştur. İhsanoğlu daha önce kamu görevlisi olduğu dönemlerde ve daha sonrasında 2014 başında yöneticisi olduğu dernekten dolayı mal beyanında bulunmuştur” denildi.

 

İhsanoğlu’nun YSK’ya sunulan mal beyanı şöyle:

 

Kendine veya eşine ait, miras ve satın alma yoluyla İstanbul’da 9 daire

1 adet 2006 marka Opel Vectra otomobil

Banka hesaplarında 240.427 TL ve 3.596.304 dolar.

İhsanoğlu Yozgat’ta dedesinin konağına ait arsaları ve üzerindeki binaları Bozok Üniversitesi’ne 2011 yılında bağışladığı da belirtildi.

 

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