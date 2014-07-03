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İşte Başbakan Erdoğan'ın resmi mal varlığı

Başbakan Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na mal bildiriminde bulundu

03 Temmuz 2014 15:46

YSK'ya gelen Başbakan Tayyip Erdoğan'ın avukatları Ali Özkaya ve Burhanettin Sevencan ile serbest muhasebeci ve mali müşavir Ramazan Kocaboy, mal bildirim formunu teslim etti.

Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anayasamız ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu çerçevesinde Sayın Başbakanımıza ait mal bildirim formunu YSK Başkanlığımıza teslim ettik. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

Başbakanlık resmi sitesinde Başbakan Erdoğan'ın mal beyanı şöyle: 

Mal Beyanı

16 Haziran 2011 tarihi itibariyle Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mal beyanı aşağıda sunulmuştur.

 A - Taşınmaz mal bilgileri

            Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL)

B - Banka ve menkul değerler

            Banka hesaplarında toplam 3.390.384 TL, 25.000 £, 199.867 $

C- Alacaklar

            500.000 TL

 

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu ne diyor?

 

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu uyarınca, adaylar seçimden önce YSK’ya mal bildiriminde bulunuyorlar ve sadece seçilen adayın servet beyanı seçimden sonra açıklanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nun mal bildiriminin ilişkin esasları düzenleyen, 14. maddesinin ikinci fıkrası şöyle:

Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmî Gazete’de yayımlanır.

 

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