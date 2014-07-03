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Politika

Selahattin Demirtaş malvarlığını açıkladı

HDP Basın Merkezi, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın malvarlığını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi

03 Temmuz 2014 20:18

Cumhurbaşkanı adayları malvarlıklarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeye başladı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın malvarlığını açıklamasından sonra Selahattin Demirtaş da malvarlığını açıkladı.


Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan bilgilere göre Selahattin Demirtaş’ın malvarlığı şöyle: “Diyarbakır’da 260 bin TL değerinde ev, Diyarbakır’da 100 bin TL değerinde hukuk bürosu olarak kullandığı büro, Parti çalışmalarında makam aracı olarak kullanılan iki adet Audi marka otomobil, eşi Başak Demirtaş’ın kullandığı Skoda marka otomobil.”Listede ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Dünyadaki tüm liderler, parti araçlarını kullanırken Selahattin Demirtaş sahibi olduğu iki Audi Otomobili partisine vermiş.

 

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