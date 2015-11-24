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Kültür-Sanat

Einstein'ın o ünlü fotoğrafının bilinmeyen hikayesi

Ölümsüzleşmiş en önemli 8 insan arasında gösterilen ünlü fizikçinin dil çıkardığı fotoğrafının hikayesini o fotoğrafı çeken Art Sasse anlattı

24 Kasım 2015 18:47

Alman fizikçi Albert Einstein'ın dil çıkardığı meşhur fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken haber kameramanı Art Sasse, doğum günü şerefine verilen yemek sonrası fotoğraf çektirmekten yorulmuş Einstein'ın son bir fotoğrafını çekmek için yanına gittiğini söylüyor ve olayı şöyle anlatıyor: ‘Einstein arkasını döndü ve dilini dışarı doğru çıkarttı, ve bende fotoğrafını çektim.’’

Fizikist.com'da yer alan yazıda fotoğrafın hikayesine yer verildi. Einstein, 72. doğum günü şerefine verilen davette, arkadaşları ve bilim insanları ile birlikte 14 Mart 1951 gecesinde Princeton Club’da buluşur. Oldukça kalabalık olan bu davette, çok sayıda da basın fotoğrafçısı yer alır.

Great News Photos and the Stories Behind Them (önemli haber fotoğrafları ve arkalarındaki hikayeler) kitabının yazarı John Saber, olayın iç yüzünü kitabında detaylandırıyor.

"Einstein arkasını döndü ve dilini dışarı doğru çıkarttı"

 

Einstein’ın doğum gününün kutlandığı bu gecenin sonunda, Einstein da oldukça yorulur. Fakat, yine de sabırla fotoğrafçılara pozlar verir. Sonunda bir arkadaşı, Einstein’ı evine bırakmayı teklif eder ve binadan ayrılırlar. Fakat, Profesör tam araca bindiğinde, haber kameramanı Art Sasse, son bir fotoğraf çekebilmek için hızla yaklaşır. Sasse bu isteğini Einstein’a kibar bir şekilde söyler. Daha sonra olanları Sasse’nin kendi cümleleriyle ifade edecek olursak: ‘Einstein arkasını döndü ve dilini dışarı doğru çıkarttı, ve bende fotoğrafını çektim.’’

Fotoğraf yayımlandıktan sonra, Einstein da çok sevmiş olacak ki, fotoğrafın basılı halinden 9 adet sipariş edip bunları tebrik kartlarını süslemek için kullanmış.

 

Ölümsüzleşmiş en büyük 8 insandan biri

 

Einstein, 1905 yılında görelilik teorisini yayımladıktan sonra ün kazandı. Devam eden yıllarda da, teorik fizik alanında büyük gelişmelere imza attı. Einstein ayrıca ölümsüzleşmiş en büyük 8 insan arasında gösterilir. Fakat, bilimle çok içli dışlı olmayan insanlar, Einstein’ı yaptığı çalışmalarla değil de, dilini dışarı çıkarttığı fotoğrafıyla tanırlar.

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