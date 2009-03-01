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Bilim / Teknoloji

Einstein bir robotta dirildi

Einstein görünümlü robot, insan yüzündeki kızgınlık, üzüntü gibi farklı ifadeleri ayırt edip ona göre tepki veriyor

01 Mart 2009 02:00

Einstein görünümlü robot, insan yüzündeki kızgınlık, üzüntü gibi farklı ifadeleri ayırt edip ona göre tepki veriyor

The Daily Mail’de yayımlanan habere göre; İngiliz bilim insanlarından duygularımızı okuyabilen Einstein robotu! Gür bıyığı ve kabarık beyaz saçlarıyla bilim dünyasının devi Einstein’a tıpatıp bezeyen Robot Einstein, büyük dâhinin kafa patlattığı karmaşık teorilerden pek anlamıyor olsa da insan ilişkileri konusunda bir hayli yetenekli!

Barındırdığı özel bir yazılım sayesinde, insan yüzündeki farklı ifadeleri ayırt edip tepki verebilen robot Einstein’ın duyarlı olduğu duygularsa akıl karışıklığı, kızgınlık, üzüntü ve mutluluk. Duygusal robot Einstein ayrıca baş sallamak gibi bazı jest ve mimiklere de hâkim.

Robotu tasarlayan ekibin şefi David Hanson’ın, mühendislik dünyasının büyük adımı olarak lanse ettiği Robot Einstein, yakında ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nin düzenlediği Eğlence ve Tasarım Konferansı’yla halka tanıtılacak.

Bilim insanları tarafından heyecanla beklenen robot Einstein için Kaliforniya Üniversitesi’nden Javier Movellan, “Bu robot bize insan-robot etkileşimine dair pek çok şey öğreteceği gibi insan-insan etkileşimi konusunda da çıkarımlara varmamızı sağlayacak” diye konuşuyor.

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