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Yaşam

Ehliyet sınavlarında yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Ocak ayıında itibaren uygulanacak ehliyet sınavlarında, adaylara sorulan soru sayısını ve verilen süreyi düşürdü

29 Aralık 2013 19:20

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavlarında 60 olan soru sayısını 50'ye düşürdü, sınav süresini de 1 saat 15 dakikadan bir saate indirdi. İlk uygulama, 12 Ocak 2014'te yapılacak sınavdan itibaren geçerli olacak.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-Kılavuzu'nda ehliyet sınav soru sayısında ve sınav süresinde yeni düzenlemeler yaptı.
 
Ehliyet sınavlarında geçen yıl 120 olan soru sayısı 60'a, 150 dakika olan sınav süresi de 75 dakikaya indirilmişti.
 
Bu yıl 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere ehliyet sınavlarının süresi ve soru sayısında değişiklik yapıldı.
 
Buna göre sınavlardaki soru sayısı 60'tan 50'ye indirildi. Buna paralel olarak da 75 dakika olan sınav süresi de 60 dakika olarak yeniden belirlendi.
 
İlk uygulama, 12 Ocak 2014'te yapılacak sınavdan itibaren geçerli olacak.

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