Ehliyet yenileme fiyatında indirim yapıldı

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, ehliyet değişikliği için ödenecek miktarın sadece maliyetini karşılayacak şekilde 15 Türk Lirası olarak belirlendiğini söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, sürücü ehliyetlerinin yenilenmesi için alınması planlanan 101 liralık “değerli kağıt” ücretinin yeniden gözden geçirileceğini belirtmişti.

24 milyon kişi etkilenecek

Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Plan ve Bütçe Komisyonu başkanımız ile konuştum. Ehliyet yenileme ücreti yeniden gözden geçirilecek ama ücret, maliyetin altında olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden torba kanun tasarısıyla, 24 milyon ehliyetin değiştirilmesi planlanıyor.