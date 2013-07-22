34 yıl ehliyetsiz araç kullandı

Almanya'da bir sürücünün 34 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.

Frankfurt polisi, 55 yaşındaki sürücünün bir kazaya karışma ihtimali nedeniyle ehliyetinin sorulduğu ve sürücünün ehliyetinin olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, sürücünün "ehliyetini aldığı yılda alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu" söylediğini aktardı.



Polis sözcüsü, 34 yıl ehliyeti olmadan Almanya'da araç kullanan kişinin bir rekor da kırdığını da belirtti.



Söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, kazaya karışıp karışmadığının da soruşturulmaya devam ettiği kaydedildi.