Eğitim Sen Muğla Şubesi'nden MEB'in 'sınav' kararına karşı imza kampanyası: Yeni sağlık sorunları yaratacak; iptal edilsin

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde, uzaktan eğitimin 22 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada ilkokullarda sınav yapılmayacağı ancak ortaokul ve liselerde öğrencilerin dönem notunun 1 sınav sonucuna göre verileceği ifade edildi.

Eğitim Sen Muğla Şubesi ise salgın koşullarında sınav yapmanın eşitsizlikler ve mağduriyetler yaratacağını belirterek sınavların iptal edilmesi talebiyle bir imza kampanya başlattı.

Change.org'da başlatılan kampanya ile ilgili T24'e bilgiler veren Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Sivran "Bu süreçte sınav yapılmasının ekstra bir risk olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşmasında da ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Sivran "15 milyon öğrenciden ancak 9 milyonu uzaktan eğitime ulaşabiliyor. 6 milyon kadarı zaten hiç bir şekilde ulaşamıyor. Ulaşabilen 9 milyon öğrenciden 6.5 milyonu da mobil üzerinden giriyor ki onun da ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır. Çok ciddi eşitsizlikler var" dedi.

Ders saatlerinin uzadığını ve öğretmenlerin de büyük sorunlar yaşadığını vurgulayan Sivran "Gelen talep doğrultusunda böyle bir kampanya başlattık. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir durum ama ben Muğla için konuşursam bir sürü köy okulunda uzaktan eğitim yapabilme imkanı yok, fiilen yüz yüze eğitim yapıyorlar. Çoğu yerde cihaza ve internete ulaşım anlamında sorunlar var" diye konuştu.

Eğitim Sen Muğla Şubesi'nin change.org'daki kampanya metninde de şu ifadelere yer verildi;

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile uzaktan eğitimin 22 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada ilkokullarda sınav yapılmayacağı ancak ortaokul ve liselerde öğrencilerin dönem notunun 1 sınav sonucuna göre verileceği ifade edildi. Uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam etmesi salgının geldiği aşama dikkate alındığında doğru olmakla birlikte alınan önlemlerin yetersizliği salgınla mücadelede yeterli değildir. Salgın halen devam ederken öğretmenlerin ve öğrencilerin okullara yüz yüze sınavlar için çağrılması yeni sağlık sorunları yaratacaktır. Uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler başta olmak üzere, salgın koşullarında sınav yapma ısrarı dezavantajlı gruplar açısından çeşitli eşitsizlikler ve mağduriyetler yaratacaktır. Önceliğimiz salgın koşullarında sınav yapmak değil öğrencilerin salgınla baş etmesine katkı sunmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve geleceğe dair umutlarının sönmesini engellemek olmalıdır. Öğrencilerin kendi okullarında değil de ikamet ettikleri yerleşim yerlerinde bulunan bir okulda sınava girmeleri çeşitli sorunlar yaratacaktır. Okullar arasındaki farklar ve zümrelerin öğretim programları üzerinde kullandıkları inisiyatif dikkate alındığında, bu kararın çeşitli mağduriyetler oluşturacağı açıktır. Bu nedenle biz aşağıda imzası bulunanlar salgın koşullarında sınavların tamamının iptal edilmesini, öğrencilerin başarılarının notla değerlendirilmemesini talep ediyoruz.

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