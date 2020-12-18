Uzaktan eğitim ilk dönemin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek; yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili ise üç haftaya uzatıldı.