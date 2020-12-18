T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Uzaktan eğitim ilk dönemin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek; yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı

18 Aralık 2020 12:26

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili ise üç haftaya uzatıldı.

ETİKETLER

mebmilli eğitim bakanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24