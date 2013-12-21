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Egemen Bağış kürsüden konuştu, Genel Kurul karıştı

Adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Bakan Bağış'ın Genel Kurul'da yaptığı konuşmaya CHP'liler sert tepki gösterdi

21 Aralık 2013 00:59

Oylama öncesi 'yolsuzluk ve rüşvet operasyonu' nedeniyle kendisine çeşitli ithamlarda bulunan muhalefet milletvekillerine sitem eden Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone ile görüşmesine atıfta bulunarak, "Alnımız ak başımız dik. Başkaları gibi yabancı elçilerin rezidanslarında elçilerin huzuruna çıkmam." dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2014 Bütçe Tasarısının son günü yapılan görüşmeler, “yolsuzluk ve rüşvet operasyonu” nedeniyle gergin geçti.

Muhalefet milletvekilleri önce “O bakanlar nerede?” diye bağırdı. Daha sonra da çalışmalara katılan AB Bakanı Egemen Bağış’ı, salondan çıkması için protesto ettiler.

Bağış, Genel Kurul salonuna girince CHP’liler protesto ederek alkışladılar.

Bağış’a ve üç bakana yönelik sataşmaların ve yolsuzluk iddialarının artması üzerine tartışma çıktı. CHP’li Mahmut Tanal, “Bu bakanın buradan çıkartılması lazım. Giydiği elbisenin hesabını vermesi gerekir. Adı yolsuzluklara karışan bir bakan nasıl burada oturuyor?” diye bağırdı.

Bağış, hükümet sıralarına geldiğinde arkadaşları tarafından çembere alınarak, konuşma yapmaması ve salondan çıkması konusunda ikna edilmeye çalışıldı. Fakat Bağış, yerinden kalkarak, kürsüye gitti ve Çiçek’ten söz istedi.

Bağış, şunları söyledi:

"Şundan herkes emin olsun; anlımız ak başımız dik. Ne muhalefet, ne iktidar milletvekillerinin hiçbirinin başına gelmesini arzu etmem. Ama şu anda bir kişilik ve itibar suikastiyle karşı karşıyayız. Bir çetenin Türkiye'de bir komployla Meclis'i, hükümeti, siyaset kurumunu lekelemesiyle karşı karşıyayız. Sayın milletvekilleri burası Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurulu. Burası milletin. Başkaları gibi yabancı elçilerin rezidanslarında elçilerin huzuruna çıkmam."

 

CHP'li Engin Altay tepki gösterdi

 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuşmasını bitirip kürsüden inen Egemen Bağış'a "Sen bir buçuk milyon dolar parayı aldın mı almadın mı, bunun cevabını ver" diye bağırdı.

Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesi üzerine TBMM Başkanı Cemil Çiçek oturumu kapattı.

 

Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi'yle görüştü

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir şekilde ABD Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Francis Ricciardone ile öğle yemeğinde buluştu, basına kapalı gerçekleşen görüşmede yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi.

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