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Egemen Bağış: İğrenç bir komplo ile karşı karşıyayız

AKP'li milletvekillerinin, Meclis kulisine gelen Egemen Bağış'a ilgi göstermediği görüldü

20 Aralık 2013 19:42

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA
 
Yolsuzluk ve rüşvet skandalına adı karışan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, “İğrenç bir komplo ile karşı karşıyayız” dedi.
Egemen Bağış, bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulu’na geldi. Kuliste gazetecilerin sorularıyla karşılaşan Bağış, “İğrenç bir komplo ile karşı karşıyayız. Konuyla ilgili olarak gerektiğinde gerekli açıklamayı yapacağım” diye konuştu. Bağış, gazetecilerin yolsuzlukla ilgili ısrarlı sorularına yanıt vermekten kaçınarak Genel Kurul’a girdi.
Meclis kulisine gelişinde AKP’li milletvekillerinin kendisine ilgi göstermediği Egemen Bağış, kısa açıklamasının ardından girdiği Genel Kurul’da Bakanlar Kurulu’na ayrılan bölüme otururken bazı CHP’li milletvekillerinin alkışlaması dikkati çekti. Bağış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanına oturarak bir süre sohbet etti.

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