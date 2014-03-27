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Egemen Bağış, Berkin'in babasından özür diledi

Egemen Bağış, 'Nekrofillere gereken cevabı milletimiz 30 Mart'ta verecektir' mesajı nedeniyle Berkin Elvan'ın babasını arayarak özür diledi

27 Mart 2014 21:12

Berkin Elvan'ın cenazesinin kaldırıldığı saatlerde Twitter'dan "Nekrofillere gereken cevabı milletimiz 30 Mart'ta verecektir" mesajını yazan ve tepkiyle karşınanan eski bakan Egemen Bağış, baba Sami Elvan'ı arayarak özür diledi.

DHA’nın haberine göre, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın, Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan'ı aradığı belirtildi. Elvan ailesinin verdiği bilgiye göre, Egemen Bağış saat 17.00 sıralarında Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan'ı telefonla aradı. Bağış, görüşmede, cenaze sonrası Twitter 'dan yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Bağış, Sami Elvan'dan bu yanlış anlaşılma nedeniyle özür diledi ve kastının Berkin'in cenazesi olmadığı ifade etti. Sami Elvan'ın ise, "Acımız ve yaramız çok büyük. Bu özrü bizden değil, halktan dilemelisiniz" dediği ve Bağış'ı kamuoyu önünde özür dilemeye davet ettiği kaydedildi.
 

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