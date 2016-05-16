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Ege'de 66 gündür ölüm yaşanmadı, 3 bin 158 mülteci kurtarıldı

BM'nin yayımladığı araştırmaya göre, mart ve nisan aylarında 30 bin mülteci Avrupa'ya geçiş yaptı

16 Mayıs 2016 13:33

Mültecilerin Türkiye’nin Ege kıyıları üzerinden Avrupa’ya illegal yollardan geçişi sırasında 66 gündür can kaybı yaşanmadığı belirtildi. AB – Türkiye arasındaki mülteci krizine dair anlaşmanın ardından NATO ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın çalışmaları sonucu düzensiz göçün yüzde 90 oranında azaltıldığı belirtilirken Birleşmiş Milletler’in (BM) yayımladığı araştırmaya göre de mart ve nisan ayında 30 bin mülteci Yunanistan’a geçiş yaptı.

BM’nin araştırmasında belirtildiği üzere mayıs ayında Yunanistan adalarına mülteci geçişi yaşanmadı.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre, Ege’de mültecilerin geçişiyle ilgili mücadele için Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Deniz Kuvvetleri de destek veriyor. Deniz Kuvvetleri, 2 ay içinde 68 düzensiz göç girişimini engelleyerek 3 bin 158 göçmeni Sahil Güvenlik’e teslim etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzensiz göçle mücadele için 11 Mart 2016 tarihinden itibaren gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri ve gözetleme sistemleri ile Ege Denizi’nin tarandığı belirtildi.

Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışmalar nedeniyle kaçan mültecilerin en yoğun olarak kullandığı Ege Denizi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük insanlık dramlarından birine sahne oluyordu. NATO’ya bağlı deniz gücü 7 gemi ile önlem almıştı. NATO’nun 250-300 kişiyi tespit ettiği bildirildi. Türk Deniz Kuvvetleri de 12 Şubat 2016 tarihinden beri görev yapan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’ye bir fırkateyn ile katılmıştı.

 

Ölümler durdu

 

Milli olarak inşa edilen TCG Karşıyaka, TCG Köyceğiz, TCG Karaburun gibi gemiler kadar Çanakkale, İzmir ve Muğla’daki Deniz Hava Komutanlığı’ndan kalkan helikopter ve deniz karakol uçaklarının da çabalarıyla ve havaları güzel olmaması sebebiyle ölümler tamamen durdu.

 

Ege’deki NATO gücü

 

SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) de son yıllarda Ege’de oluşturulan en büyük güç oldu. Somalili korsanlara karşı Doğu Afrika’da ve Hint Okyanusu’nda oluşturulan NATO gücü bile 6 gemiyle sınırlıydı. Türkiye ve Yunanistan donanmalarına takviye için oluşturulan NATO gücüne, Türkiye, Kanada ve Almanya’dan birer gemiyle başlanmıştı. NATO, geçişleri daha sıkı kontrol etmek için 3 gemilik filoya Yunanistan, İngiltere, Fransa ve Hollanda’nın da katılmasını sağladı. Bu filonun harekatlarına tam donanımlı bir fırkateyn ile temsil edilen Türk Deniz Kuvvetleri ise TCG Barbaros’u geçtiğimiz ay TCG Gökova ile değiştirdi.

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Mart ayında yürürlüğe giren AB-Türkiye mülteci anlaşmasından sonra Yunanistan'a giden sığınmacıların sayısında ciddi bir gerileme kaydedildi. Nisan ayında toplam 2 bin 700 kişinin Yunan adalarına geçtiği bildirildi.

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