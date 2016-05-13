Angela Merkel: Türkiye - AB mülteci anlaşması çökmemeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz ile Berlin’de ‘360 derece Avrupa’ sergisinin açılışına katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının çökmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Berlin’de bir panelde konuşan Merkel, “Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik düzensiz göçün durdurulmasında anahtar ülke olduğunu görmezden gelemeyiz, bu nedenle bu tür anlaşmalara ihtiyacımız var. Aynı zamanda mülteci anlaşmasının çökmemesini sağlamada güçlü çıkarımız olduğunu görmeliyiz” dedi. Bu yılın başından anlaşmanın yürürlüğe girdiği mart ayına kadar 350’den fazla mültecinin öldüğünü ifade eden Merkel, “Bu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra 7 kişi hayatını kaybetti” diye konuştu.

“Sadece insan hayatı için bile Türkiye ile bu tür bir anlaşma yapmaya değer” diyen Başbakan, mülteci krizi karşısında AB’ye üye ülkelerin ortak çabalarını sürdürmesi gerektiğini de vurguladı.

Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşma Türkiye’nin Yunanistan’a geçen bütün mültecileri almasını, buna karşılık 6 milyar Euro maddi yardım öngörüyordu. Anlaşma çerçevesinde şartların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa sürecinin 1 Temmuz’a çekilmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak Türkiye’den 72 kriterin tamamını mayıs sonuna yetiştirmesi talebi son anda kriz çıkarmıştı. Merkel, Türkiye’nin vize muafiyeti için tüm şartları yerine getirmesi gerektiğini de kaydetti.