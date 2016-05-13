AB-Türkiye mülteci anlaşmasının bilançosu



AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in verdiği bilgilere göre, nisan ayında Türkiye üzerinden Yunan adalarına 2 bin 700 sığınmacı geçti. Bu sayıda bir önceki aya kıyasla yüzde 90 oranında bir azalma meydana geldiği belirtildi.

Frontex sayıdaki azalmaya AB-Türkiye mülteci anlaşmasının yanı sıra Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki ciddi kontrollerin neden olduğunu açıkladı. Frontex Yöneticisi Fabrice Leggeri, "Sayıda ciddi bir gerileme var. Nisan ayının toplamı, geçen yıl sığınmacı akının en yoğun olduğu dönemde bir gün içinde tespit ettiğimiz sayıdan da az" dedi. Nisan içinde Yunan adalarına gelen sığınmacıların çoğunun Suriyeli olduğu, onu Pakistan, Afganistan ve Irak'lı sığınmacıların izlediği bildirildi.

AB ile Türkiye arasında 18 Mart'ta Türkiye üzerinden Yunanistan'a giden ve Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunmayan sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı.

Öte yandan 2015 yılının haziran ayından bu yana ilk kez Akdeniz üzerinden İtalya'ya Yunanistan'dan daha fazla sığınmacı geldiği bildirildi. Nisan ayında İtalya'ya gelen sığınmacıların sayısının 8 bin 370 olduğu açıklandı. Bu rotayı özellikle Eritre, Mısır, Nijerya gibi ülkelerden Avrupa'ya kaçmaya çalışanlar tercih ediyor.