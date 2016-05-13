Suriyeli mülteciler yeni bir göç rotası mı oluşturuyor?

İtalya'nın Sicilya adası açıklarında 24 saat içinde 4 ayrı teknedeki 998 mülteci kurtarıldı.Teknelerden birindeki 342 mültecinin çoğunluğunun Suriyeli olduğu ve Mısır üzerinden yola çıktıkları belirtiliyor.

Bu da, AB ile Türkiye arasında yapılan göçmen anlaşmasıyla Balkan rotasının kapanması üzerine, mültecilerin farklı yollardan Avrupa'ya ulaşmaya çalışacakları tezini destekler görünüyor.

İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin açıklamasına göre, Akdeniz'de Libya-Sicilya arasında seyrederken dün ulaşılan teknelerin birinde, çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 342 kişi bulunuyordu.

Diğer 3 teknede de yaklaşık 656 kişinin bulunduğu belirtilirken bu kişilerin milliyetiyle ilgili bilgi verilmedi. Mülteciler, Sicilya adasına getirilmek üzere Sahil Güvenlik gemilerine alındı.

Mısır'dan yola çıkmışlar

Suriyelilerin bulunduğu teknenin Mısır'dan yola çıktığının anlaşıldığı belirtildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü, İtalya'ya bu kadar yüksek sayıda Suriyeli mültecinin gelmesinin sıradışı bir durum olduğunu vurguladı.

UNHCR Güney Avrupa Sözcüsü Carlotta Sami, "(İtalya'da) Uzun süredir Suriyelileri görmüyorduk, üstelik de bu kadar yüksek sayıda. Yeni bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü de, İtalya'ya bu yıl gelen yaklaşık 31 bin göçmenden yalnızca 26'sının Suriyeli olduğunu vurgulayarak, "Bu yeni bir durum" dedi.

Yeni bir dalga

İtalyan basını bu durumun, Türkiye ile AB arasında yapılan mülteci anlaşması yüzünden mültecilerin Yunanistan üzerinden değil İtalya üzerinden Avrupa'ya girmeye yöneleceği endişelerini doğruladığını belirtti.

La Stampa gazetesi haberi "Yeni rota Mısır üzerinden geliyor" başlığını attı.

La Repubblica gazetesi de, İçişleri Bakanlığı'ndan kaynaların "Bu gelişme tek bir şeye işaret ediyor: Balkanlar rotasının kapanması, bizim kıyılarımıza yönelik yeni bir alternatif rota açtı" dediğini yazdı.

Gazeteye konuşan bir bakanlık yetkilisi, "Bu kaygı verici bir haber, yeni bir dalganın başlangıcı olabilir" dedi ve havaların ısınmasıyla bu dalganın daha da büyüyebileceğine dikkat çekti.

İtalya ağırlıkla Nijerya, Eritre ve Gambia gibi Afrika ülkelerinden mülteci alıyor. Bu mülteciler ise çoğunlukla Libya üzerinden deniz yoluyla İtalya'ya ulaşıyor.