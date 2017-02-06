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Ege'de 5.3 büyüklüğünde deprem; evler hasar gördü, hayvanlar telef oldu

AFAD ve UMKE ekipleri bölgede çalışma başlattı

06 Şubat 2017 15:04

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridi ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede de hissedildi. Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy'de de birçok ev hasar gördü, ahırdaki hayvanlar telef oldu. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 06.51’de yerin 5.5 kilometre derinliğinde merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla, Aydın ve İzmir’de de hissedildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Çanakkale’ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy’de hasar meydana geldiği, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bayırköy Muhtarı Mehmet Yahya Çavuş, 06.51 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını belirterek, "Köyümüz 250 haneli. Köyde 40-50 civarında evde hasar var, bazı evlerde küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Evlerden kimisinin ise sadece çatısı kaldı" dedi.

"Sarsıntılar sürüyor"

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Richter ölçeğine göre 4.2 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

07.17’de meydana gelen depremin yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Öte yandan bölgedeki artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi. 

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