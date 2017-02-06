Ege depreminin ardından Yukarı Köyü: Evler ve ahırlar yıkıldı; hayvanlar telef oldu
06 Şubat 2017 18:01
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi bugün saat 06.51'de meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi olan, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem ve peşi sıra yaşanan 58 sarsıntı, korku ve paniğe yolaçtı.
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Depremin yıkıcı etki yaptığı Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü'nde bazı evler ve ahırlar yıkılırken, 4 kişi hafif yaralandı. Evlerin tek katlı olması sayesinde ciddi bir yaralanmanın olmadığı belirtilirken, ekipler başta Yukarıköy olmak üzere çevre yerleşimlerde çalışma başlattı.
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Çanakkale'nin dışında Muğla, Aydın, İzmir ve Bursa'da da hissedilen, yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından, en büyüğü saat 07.17'de Richter ölçeğine göre 4.2 olmak üzere saat 10.31'e kadar 58 sarsıntı oldu.
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Korku ve paniğe yol açan depremde insanlar açık alanlara çıktı. Yıkıcı etki yapan deprem evlere zarar verdi, 4 kişi yaralandı.
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Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü, depremde en büyük hasarı aldı. Günün ilk ışıklarıyla belediye, UMKE, elektrik şirketi TEDAŞ ekipleri depremden hasar gören yerleşim yerlerine giderek çalışma başlattı. TEDAŞ, olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki elektrik akımını kesti. Belediye ekipleri ise iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışması başlattı.
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Yüksek yerden atlayan ya da üstüne birşey düşmesi sonucu hafif yaralanan 4 kişi ise Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evleri hasar gören köylüler, konutlarındaki eşyalarını çıkarmak için hasarlı evlere girdiği görüldü.
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Sokaklara dökülen bazı vatandaşlar ise gözyaşını tutamadı. 170 haneli ve 800 nüfuslu Yukarıköy Köy Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş, "50'ye yakın evde hasar var. Ölen kimsenin olmaması sevindirdi. Sadece 4 yaralımız var" dedi.
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Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, "Yukarıköy 4 yaralı, 50'ye yakın hasarlı ev var. Diğer köylerden Çamköy'de 4 hasarlı ev, Babakale'de 1, Koyunevi'nde 1, Gülpınar'da 7, Kızılkeçeli'de 5, Tuzla'da 4, Balabanlı'da 2, Bademli'de 8 ve Ahmetçe'de 2 hasarlı ev" dedi.
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Duvarı 60 santim kalınlığında taş evde yaşayan köy sakinlerinden 55 yaşındaki Alaaddin Yılmaz,
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Köylülerden 65 yaşındaki Mevlidiye Tekin ise kocası Halil İbrahim Tekin ile birlikte depremde yıkılan ağılından kuzusunu kurtarıp, evinin bahçesinde yaktığı ateşin başında ısınmaya çalışırken görüldü. Çay demleyip ateş başında oturan, kucağındaki kuzuyu gösteren Mevlidiye Tekin,
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Ayvacık Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Ünal Şahin de hasar gören köyleri dolaştı.
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Yukarıköy Köyü'ne de gelerek vatandaşın sorunlarını dinleyen Başkan Şahin, "Deprem birçok köyde hasara yol açtı. Ancak bu köylerdeki evler taş ve tek katlı olduğu için can kaybına neden olmadı. Deprem hissedildiği an insanlar kendilerini dışarı attı. Hemem hemen her evde hasar var. Bunlar, bu akşam kadar kontrol edilecek. Girilebilenlere girilecek. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Sadece 4 yaralı var. Çok ağır bir durumları yok. Diğer köyleri de kontrol ediyoruz. Bazı damlar da çökmüş. Yaralı olan ya da telef olan hayvanlar mevcut" dedi.
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Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, Ayvacık İlçesi'nde 15 Ocak'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi hatırlattı.
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Bu sabah aynı bölgede hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremle, 4.7 büyüklüğündeki önceki depremin 2 farklı fay hattında yaşandığını belirtti.
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Bugünkü sarsıntının da bir ana deprem olduğunu ifade eden Prof.Dr. Perinçek,