Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, saat 06:51'de Ege Denizi Ayvacık açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bir çok ilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 06.51'de yerin 5.5 kilometre derinliğinde merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Deprem, Bursa merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi.

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