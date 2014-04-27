Efkan Ala: Haşim Kılıç kendini bitirdi

İçişleri Bakanı Efkan Ala, yerel seçimlerden önce AKP’ye karşı çeşitli ittifaklar kurulduğunu savunarak, "Ne oldu sonuç? Aynı ittifak orada derslerini aldılar. Bu kez seçim sonrasında muhalefet cephesinin seçim hezimetini örtbas etme çabası içine girdi. Bu hezimeti örtbas etme çabasında mahirler çünkü sürekli yeniliyorlar. Burada garip olan şey, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın da bu ittifaka alet olmasıdır, içinde olmasıdır. Kendisi bakımından da son birkaç ay içindeki değişim çok enteresandır. Bu normal şartlar altında bir değişim, dönüşüm olarak izah edilemez. Haşim Kılıç kendini bitirdi, yazık oldu" dedi.

Hükümet mensuplarının Mahkemenin 52. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen törene misafir olarak katıldıklarını, geleneklere göre misafire en küçük bir saygısızlık yapılmaması gerektiğini söyleyen İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Bizim geleneklerimiz bakımından davet edilenler sizin misafirlerinizdir. Anadolu'da bir söz vardır, misafire gülden ağır laf edilmez, ağır söz söylenmez. O sizin kalitenizi gösterir; eğer söylüyorsanız, karşıdakilerin kalitesini değil" ifadelerini kullandı.

‘Gömlek değiştiren karakterin sahibi olamayız’

Kılıç'ın "Bizler gömlek değiştiren bir karakterin sahibi olamayız" sözlerine de cevap veren Ala, şunları söyledi:

"Gömlek değiştirmekle itham ettiğiniz kişilerin karşısında, siz, gömleğin içindeki değişmiş. Bırakın gömleği, gömleğin içindeki tamamen değişmiş sizin zaviyenizde. Bunlar yanlış, Türkiye'ye yakışmayan şeyler. Gömleğin içindeki kişi değişmiş burada. Siyasi dildir bu. Kullanılacak bir söz değildir ama kullanan açısından söylüyorum. Kullanan açısından, itham ettiği söze bakın, kendisinin haline bakın. Kendisinin durumu tamamen bu. Gömleğin içindeki tamamen değişmiş."

‘Haşim Kılıç kendini bitirdi’

Sürecin cumhurbaşkanlığı seçimiyle irtibatlandırılmasını da değerlendiren Ala, "Eğer böyle bir şey varsa, bu ikinci Çevik Bir vakasıdır. Başlamadan bitti ve kendisi bitirdi" dedi. "Aday olmuştu" hatırlatması üzerine Bakan Ala, "Tabii. O bir toplantıda, başı sonu bir toplantı oldu. Orada bitti kendi konuşmasıyla. Burada da Haşim Kılıç, kendini bitirdi, kendi konuşmasıyla. Yazık oldu. Bu zamana kadar da... İnsanların bulunduğu iklim vardı, onun yetiştiği bir iklim vardı. Oranın da bütün değerlerini berhava eden bir konuşma. Bu yakışık almadı" diye konuştu.

‘Son bir kaç ay içindeki değişim çok enteresan’

Bakan Ala, "Muhalefet bir cumhurbaşkanı adayı arıyor. Gider muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olur" değerlendirmesi üzerine, yerel seçimden önce AKP’ye karşı bir ittifak cephesi kurulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yani seçimde nasıl olur da, neler yaparız da AK Parti'yi 30'lara çekeriz. Onu da deklare ettiler. Ne oldu sonuç? Aynı ittifak orada derslerini aldılar. Bu kez seçim sonrasında muhalefet cephesinin seçim hezimetini örtbas etme çabası içine girdi. Bu hezimeti örtbas etme çabasında mahirler çünkü sürekli yeniliyorlar. Yenilgiyi nasıl örtbas edeceklerini de öğrenmiş durumdalar. Yenile yenile. Burada garip olan şey, Anayasa Mahkemesi Başkanının da bu ittifaka alet olmasıdır, içinde olmasıdır. Kendisi bakımından da son birkaç ay içindeki değişim çok enteresandır. Bu normal şartlar altında bir değişim, dönüşüm olarak izah edilemez."

Ala, Başkan Haşim Kılıç'daki değişimin hayatın doğal akışıyla izah edilebilir bir değişim olmadığını söyledi.

‘Kendilerini 90'lı yıllarda zannediyorlar’

"Eskiden yargı yılının açılışlarında bir Danıştay Başkanı salvolar yapardı, bir Yargıtay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı. Bundan kurtulduk diyorduk. Tekrar bunu mu hatırladınız bu konuşma üzerine?" sorusu üzerine, Türkiye'de bundan kurtulanların bulunduğunu söyledi. AK Parti hükümetinin uyguladığı politikalarla geçmişi geride bıraktığını belirten Ala, "Ama hala bundan kurtulamayan, kendisini 90'lı yıllarda zanneden, onun jargonuyla konuşan, oraya üye seçildiği günkü Türkiye'nin aynen devam ettiğini zanneden bir Anayasa Mahkemesi Başkanı bugün bunları söylüyor. Türkiye orada değil. Türkiye ilerlemiş ama Türkiye'nin ilerlediğini yeterince kavrayamayan, kurumlar ya da kişiler olabilir. Var zaten. Onların Türkiye'ye yaklaşımlarıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"Anayasa Mahkemesi, Meclis kararlarını denetler. Yasaları gerektiğinde iptal eder. Meclis'in altında mı üstünde mi? Meclis mi Anayasa Mahkemesinin üstünde veya Meclis üzerinde başka tür bir yeni vesayet odağı haline mi dönüşüyor? Öyle bir şey de başladı. Siz de mutlaka takip etmişsinizdir" değerlendirmesi üzerine Ala, Türkiye'nin sistem sorunu, Anayasa sorunu bulunduğunu söyledi.

Mevcut Anayasa'nın askeri darbe döneminde yapıldığını ve Anayasal kurumlara gereğinden fazla yer verildiğini ve siyaseti zapturapt altında alan, halkı cendereye alabilecek mekanizmaları çalıştırabilecek, siyaseti kuşatan bir yapı olarak dizayn edildiğini söyledi.

‘Doğru dürüst bir anayasa...’

Bu sistem sıkıntısını hep yaşadıklarını aktaran Ala, yeni, doğru dürüst bir anayasa yapılıncaya kadar bu sıkıntının yaşanacağını bildirdi. Ala, "Bizde garip olan şey şu; askeri darbe Anayasasında böyle yazabilir. Ama bunu milletin değerleriyle yoğrulmuş, demokratik bir zihniyette büyümüş insanların aşırı derecede içselleştirip bu argümanları millet iradesine karşı kullanıyor olması çok manidardır, çok yanlıştır, izah edilebilir bir durum değildir. Siz halk iradesine ket vurmaya çalışan, bu kadar onu kuşatmaya çalışan bir metnin yılmaz savunucusu olmak durumunda mısınız?" diye konuştu.

Türkiye'nin bir seçim yaptığını ve artık ileriye baktığını, projeleri tartışmak istediğini, halkın, kimin yönetmesine dair kararını verdiğini, milli iradenin arkasında nasıl duruyor (gösterdiğini) ve artık bu tartışmaların bittiğini aktaran Ala, şöyle devam etti:

‘Rolünü oynamaya devam ediyor’

"(Haşim Kılıç) Herhalde kendisine seçimden önce verilmiş rolün, oyunun bitmediğini zannediyor ve oyununa devam ediyor. Rolü oynamaya devam ediyor. Bundan başka türlü nasıl izah edeceksiniz. Olmamış gibi, aynen verilen rolü oynamaya devam ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Halkın yüzde 90'ına varan katılımıyla bir seçim yapılmış ve bir parti yüzde 45,5 oy almış. Ertesi gün milletin arzuları istikametinde iş yapmaya soyunmuş ve siz arkasından çekiştiriyorsunuz, engel olmaya çalışıyorsunuz. Bu olacak şey değil."

"Birileri cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru yeni bir gerilim alanı mı açmaya çalışıyor? Tekrar 30 Mart öncesi gördüğümüz tablonun bir benzeri mi yaşanacak? İçinden geçtiğimiz süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Efkan Ala, geçmişteki gibi halktan oy alıp kendi müttefikleriyle, statükoyla iş birliği yaparak milletin aleyhine iş yapan bir parti olmadığı için AK Parti'ye karşı türlü ittifaklar yapıldığını belirtti.

Bir bakanın telefonu dinlendi

Bakan Ala, yasa dışı dinlemelere ilişkin "Ciddi verilere ulaşıldı mı?" şeklindeki soru üzerine, "Ulaşılmaz mı? Bir bakanın telefonunun IP numarası veriliyor, telefonu başkasının üzerinden dinleniyor. Telefon numarası belli, tapeler belli. Sahtekarlık da var yani. Kriptolu telefonlar dinlendi. Bizim bildiğimiz, casuslar böyle bir şey yapabilir, bir düşman devletin elemanları bunu yapabilir. İşte bunlar tespit ediliyor. Kim yaptı, ne yaptı. Yapıldıkça da görevden alınıyorlar. Soruşturmalar neticelenmeye başlandı, bir kısmına meslekten çıkarma öneriliyor müfettişlerce, müfettişler görevden alıyor çoğunu zaten, bir kısmına daha düşük seviyede cezalar öneriliyor, çünkü onlar amir konumda değil, memur. Sistemin kendi içerisindeki kurallarıyla devlet, devlet gibi davranmak zorundadır her zaman" diye konuştu.

'Yenikapı'ya bedavaya götürürüz'

Ala, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın eski Türkiye'nin jargonlarını bir kenara bırakarak, Yenikapı Meydanı'nda kutlanmasını ve gerekirse işçileri oraya bedava götüreceklerini, hükümet olarak üzerilerine düşeni yapmak istediklerini söyledi.