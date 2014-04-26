Emrullah İşler'den Haşim Kılıç'ın açıklamasına 'muhtıra' benzetmesi

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın AYM’nin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmayı, TSK'nın 27 Nisan 2007'de, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yayınladığı bildiriye benzeterek “Millet iradesinin ve TBMM'nin üzerinde hiçbir güç olamaz. Millet iradesini hiçe sayan 27 Nisan'ın apoletli bildirisine karşı durduğumuz gibi 25 Nisan'ın cübbeli bildirisine de karşı çıktık” ifadesini kullandı.

AYM Başkanı'nın "Bizler, adil olmayı kutsal bir görev kabul eden bir medeniyetin mensupları olarak, gücün ve şartların etkisiyle gömlek değiştiren bir karakterin sahibi olamayız" şeklindeki sözlerine yanıt veren İşler, "Gömlek değiştirmek metaforu değişimi ve gelişimi ifade eden olumlu bir benzetmedir. Ne varki milletten değil giydiği cübbeden aldığı güçle ahkam kesenlerden böyle bir değişim ve gelişim beklenemez" dedi.

AYM Başkanı Haşim Kılıç'ın konuşmasına tepkisini Twitter üzerinden paylaşan Başbakan Yardımcısı İşler, "Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın suçlayıcı üslup ve siyasi polemiklerle dolu konuşması yüksek yargı mensubuna yakışmamış ve şık olmamıştır" ifadesini kullandı. İşler şöyle devam etti:

‘Siyaset yapmak isteyen, cübbesini çıkarır...’

"AYM Başkanı'nın Türk misafirperverliğine ve nezaket kurallarına aykırı konuşmasını yüce milletimizin takdirlerine bırakıyorum. Bazı makamlarda oturanlar siyaset yapamaz,hakimler kararlarıyla konuşur,siyaset yapmak isteyenlerin önce cübbelerini çıkarmaları gerekir."

‘Jüristokrasiye izin vermeyiz’

Millet iradesinin ve TBMM'nin üzerinde hiçbir güç olamayacağını vurgulayan İşler, "Başka vesayetlere izin vermediğimiz gibi, jüristokrasiye de izin vermeyiz. Millet iradesini hiçe sayan 27 Nisan'ın apoletli bildirisine karşı durduğumuz gibi 25 Nisan'ın cübbeli bildirisine de karşı çıktık"

AYM Başkanı Haşim Kılıç'ın konuşmasında kullandığı gömlek metaforuna da açıklık getiren Başbakan Yardımcısı İşler, şu ifadeyi kullandı;

"Gömlek değiştirmek metaforu değişimi ve gelişimi ifade eden olumlu bir benzetmedir. Ne var ki milletten değil giydiği cübbeden aldığı güçle ahkam kesenlerden böyle bir değişim ve gelişim beklenemez. 30 Mart seçim sonuçlarını okuyamayan konuşma AYM Başkanının eski Türkiye'nin labirentlerinde hapsolduğunun göstergesidir. AYM Başkanlarının parti liderlerinin kararı ile cumhurbaşkanı oldukları dönemlerin geçmişte kaldığının bilinmesi gerekmektedir."

Kılıç ne demişti?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'yi kurduktan hemen sonra yaptığı açıklamada "Milli Görüş gömleğini çıkardık. Geçmişi unutun, yeni bir partiyiz" sözlerine atıfta bulunan Haşim Kılıç "Bizler, adil olmayı kutsal bir görev kabul eden bir medeniyetin mensupları olarak, gücün ve şartların etkisiyle gömlek değiştiren bir karakterin sahibi olamayız" dedi.