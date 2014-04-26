Bakan Yılmaz: Haşim Kılıç Bey'e yazık oldu

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a ilişkin kararında kendi ulus ve milletinin onuru ve kişilik hakları yerine bir ticari şirketin hakkını koruduğunu öne sürerek, "Haşim Kılıç Bey'e yazık oldu" dedi. Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulunduğu açıklamalarında "gömlek değiştirme" göndermesine ise, "Gömlek değiştirmek normal', biliyorsunuz herkes gömleğini değiştirebilir ama renk değiştirmek normal değildir" ifadesini kullandı.

Çeşitli programlara katılmak üzere karayolu ile bugün Sivas'a gelen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi'nde Vali Alim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celalattin Sağır, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Jandarma Alay Komutanı Albay Okşin Akşit daire müdürleri ve partililerce karşıladı. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi içerisine işadamı Mustafa Sarılar'ın babası Ethem Sarılar adına yaptıracağı caminin temel atma törenine geçti. Temel atma töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın dünkü kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

'Gömlek değiştirmek normal'

"Anayasa Mahkemesi Başkanı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi önceden ne diyordu; 'Bu kişi hukuk fakültesi mezunu değil. Bırakın Anayasa Mahkemesi'ne başkan olmayı hakim bile olamaz' diyorlardı. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Cuma günü yapmış olduğu konuşmayı CHP alkışlıyor. Buradan da anlaşılıyor ki, ya başkan değişti, ya CHP değişti. Ama biz biliyoruz ki kişiler gibi kurumların da genetik kodları vardır. Kolay kolay değişmez. CHP'nin genetik kodları, 1940'lardan kalmıştır. Kolay değişmez. Dolayısıyla değişen kimdir? Muhtemelen diyeceklerdir, ki; 'CHP değişmez. Haşim Kılıç değişmiştir' diyeceklerdir. Muhtemelen Kırşehir'den karşı şehire taşındığını ve beyaz Türkler'in arasına katıldığını söylemek istiyor. Haşim Kılıç kendisinin değişmediğini, CHP'nin değiştiğini iddia ediyorsa o halde Chp'nin değiştiğine ilişkin bir mahkeme kararının ortaya konulması lazım. Tabii diyor ki 'Gömlek değiştirmek normal', biliyorsunuz herkes gömleğini değiştirebilir ama renk değiştirmek normal değildir. Hamd olsun rengimizi değiştirmedik. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışız, Allah'ın boyasından daha güzeli de olmaz."

'Yazık oldu'

Hukkuken her bakımdan yanlış olan bir Twitter kararı bulunduğunu dile getiren Bakan Yılmaz şöyle devam etti:

"Bu Twitter kararını hiç kimse, hiçbir hukukçu ben de bir hukuk doktoru olarak söylüyorum doğrulayabilmesi, 'Uygundur' diyebilmesi mümkün değildir. Bu yanlış kararı iki evrensel ve haberleşme özgürlüğü gibi sihirli kelimelerin arkasına saklanarak örtemezler. Ne yapmak istedi. Oysa Anayasa Mahkemesi millet adına karar veriryor doğru mu? Millet adına karar veren bir kurumdan ne beklenir, o milleti oluşturan fertlerin onurunu ve kişilik haklarını koruması lazımdır. Anayasa Mahkemesi bu Twitter kararına ne yaptı. Kendi ulusunun, kendi milletinin bireylerinin onurunu ve kişilik haklarını değil, dış odaklı bir ticari şirketin haklarını korudu. Dolaysıyla bunu bu milletin kabul edebilmesi mümkün değil. İşte bütün verilmiş olan bu kararın ezikliğiyle şimdi onun gölgelemek içinde siyasi konuşma yapıldı. Ben yakıştıramadım. Haşim Kılıç beye yazık oldu."