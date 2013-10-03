Efe Boz'un ölümünde 6 sanık kusurlu bulundu

Maltepe Dumlupınar İlköğretim Okulu tuvaletinde 3 yıl önce lavabonun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Efe Boz'un ceza davasında bilirkişi 6 sanığı kusurlu buldu.

Ali Dağlar'ın hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre Kasım ayında görülecek 12. Celse öncesi mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda 8 sanıktan okul müdürü, Efe’nin öğretmeni, okulu güçlendirme çalışması yapan şirket ve taşeronun 3 yetkilisi asli, ana sınıfı ablası tali kusurlu bulundu. Öğretmenin kusuru Efe’nin tuvalete tek başına gitmesine izin vermek. Boz ailesinin İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada geçen yıl 275 bin lira tazminata hükmedilmişti.

13 sayfalık rapordan 6 kusurlu çıktı

Anadolu 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi olarak tayin edilen heyet raporunu 6,5 ay sonra tamamladı. Bilirkişi, 8 sanıktan okul müdürü Mustafa Katırcılar’ı projesi olmadan lavabonun yapımı ve kullanımını sağladığı, Efe’nin öğretmeni Gökçen Gökalp’i 6 yaşındaki çocuğu tuvalete tek başına gitmesine izin verdiği, tuvaletleri müdürün ısrarı üzerine yaptırdıklarını öne süren taşeron firmanın müdürü Yalçın Kaya, ihaleyi alan şirketin müdürü Aslan Yavuz Haberdar ve kontrolör Halim Cüneyt İşyar’ı, projesi olmamasına rağmen fiilen lavabo takılması işini yaptıkları gerekçesiyle “asli kusurlu” saydı. Dosya geçen Mart ayında görülen 9. duruşmada rapor düzenlemeleri için hukukçu Ali Yaşar Özkan, A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı Mehmet Recep Yazgan ve İnşaat Mühendisi Müfit Beşer’den oluşan bilirkişi heyetine gönderilmişti.

Okul müdürü ve öğretmen asli kusurlu

13 sayfalık raporda okulun deprem güçlendirmesi ihalesini alan şirketin müdürü Aslan Yavuz Haberdar, taşeron şirketin müdürü Yalçın Kaya, asıl işveren adına kalite kontrol teknik görevlisi Halim Cüneyt İşyar’ın, lavabonun sağlam ve uygun olarak yerine montaj konusunda gerekli kontrolü sağlamadığından asli kusurlu bulunduğu vurgulandı. Efe’nin annesi Nurdan Boz’un sürekli suçladığı isimlerden okul müdürü Mustafa Katırcılar “lavabonun uygun olarak montajının yapılması ve kullanım için tesliminin teknik yazılarla belgelenmesini kontrol etmeden, projesi olmadan lavabonun yapılmasını ve kullanımını sağladığı ve periyodik kontrollerini yaptırmadığı” gerekçesiyle asli kusurlu bulundu. Efe’nin öğretmeni Gökçen Gökalp de “çocuğun oyun alanından lavaboya yardımcı görevliyle gönderilmesini sağlamamak ve kendi başına gitmesine izin vermek” tespitiyle asli kusurlu bulundu.

Yardımcı abla yatak ahazırlıyormuş

Çocukları tuvalete götürmekle görevli anasınıfı ablası Sema Aktaş’ın “olay anında çocukların uyku saati için yataklarını hazırladığı için Efe’ye tuvalete giderken nezaret etmeyerek yalnız gitmesine izin vermekten” tali kusurlu bulunduğu raporda müdür yardımcıları Pınar Tan Aslan ve Fatma Metin ile taşeron mühendisi Murat Kılıç’ın ise kusurları tespit edilemedi. Yaklaşık 3,5 yıldır süren davanın iddianamesinde Okul Müdürü Mustafa Katırcılar, yardımcıları Pınar Tan Aslan ve Fatma Metin ile ana sınıfı öğretmeni Gökçen Gökalp’in görevi ihmalden 2 yıla kadar, inşaat firması sahibi Aslan Yavuz Haberdar, kontrolör Halim Cüneyt İşyar, taşeron firmanın müdürü Yalçın Kaya ve mühendis Murat Kılıç’ın ise taksirle ölüme neden olmaktan 3-6 yıl hapisleri isteniyor. Boz ailesinin avukatı Hasan Girit geçen duruşmada okul müdürünün olası kasıt, diğer sanıkların taksirle adam öldürme suçunu işlediklerini öne sürmüş, "Olaydan sonra suç delilleri de ortadan kaldırılmıştır. Olası kast var. Okul müdürü asıl sorumludur. Okullar Ali babanın çiftliği haline geldi. İdarenin yüzsüzlüğü de var. Çocuk yaramazdı deniliyor" demişti.