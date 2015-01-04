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Edirne'de vagonların arasına sıkışan madenci hayatını kaybetti

Edirne'deki bir kömür madeninde halatının kopması sonucu vagınların arasına sıkışan madenci yaşamını yitirdi

04 Ocak 2015 17:26

Edirne Uzunköprü'de bulunan bir kömür madeninde, halatların kopması sonucu vagonların arasında sıkışan bir madenci hayatını kaybetti.

İHA'da yer alan habere göre, olay Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin Karapürçek köyü yakınlarında bulunan bir kömür madenin meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkete ait olan kömür madeninden çıkmak üzere olan madenci Ahmet Arslan (43), halatların kopması sonucu kömür dolu vagonların arasında sıkışarak, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Olay yerine gelen Jandarma ve 112 ekipleri tarafından Arslan’ın cansız bedeninin Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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