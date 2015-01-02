Zonguldak'ta 500 madenci işten çıkartıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde faaliyet gösteren ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle madeni kapatma kararı alan HEMA Kömür İşletmesinde 500 işçinin daha toplu çıkışı verildi. 2006 yılından bu yana yıllık ortalama 200 bin ton kömür üretimi yapan maden ocağında kalan 300 işçinin de ay sonuna kadar çıkışının verileceği öğrenildi.

Kandilli beldesinde 2006 yılından bu yana üretim yapan HEMA Kömür İşletmesi, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ile yaşadıkları sorunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda çıkan torba kanun ile işverenin çalışamaz duruma gelmesinin ardından işi durdurma kararı almıştı. Belli aralıklarla 850 işçisini çıkaracağını duyuran işveren iki ayrı grup halinde 150 kişiyi işten çıkarmış, son olarak ise yılbaşından hemen sonra 500 işçinin daha toplu çıkışını gerçekleştirdi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, yaşanan işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapan Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, işten çıkarmalar sonrasında beldede küçülme olacağını ve bu durumla ilgili olarak maden ocağındaki sorunları gerek iktidar ve gerekse muhalefet milletvekillerine aktarıldığını, Enerji ve Çalışma Bakanı’nın da bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Aydın, bölgedeki yetkili siyasetçilerin aktif olarak işin içerisinde olması gerektiği tespitini yaptığı konuşmasına şöyle devam etti: "HEMA ile TTK arasında yaşanan hukuksal bir sorundan dolayı HEMA, işçilerini çıkarma kararı aldı. Yanlış aksedilmesin bu bir günün meselesi değil, altı aydır devam eden bir meseledir. HEMA kademe kademe 480 kişiyi işten çıkardı. Şu anda 300 kadar işçi çalışmaya devam ediyor. Hukuksal sorunları eğer çözebilirlerse işten çıkarılanları tekrar işe alacaklar. Yaşanan sorunlarla ilgili hem muhalefet hem de iktidar milletvekilleri bilgilendirildi. Hepsinin bu konulardan bilgisi var.

Çalışma ve Enerji Bakanının bu konudan bilgisi var. Hatta Zonguldak’ta ki madencilerin genel anlamda sorunlarının çözülmesi için Başbakanın da talimatı var. Bu konuda çalışma başladı ve Meclise bir kanun sunuluyor. Bu kanun ile genel anlamda maden işleten şirketlerin sorunları çözülecek. Sorun çözüldüğünde işletmelerde tekrar eleman alıp çalışmaya devam edeceklerdir. Bölgemizdeki yetkili siyasetçilerin aktif olarak işin içerisinde olması gerekiyor. Çıkacak olan kanunla ile her iki tarafın da sorunları tek bir kalemde çözümlenmesi lazım ki işletmeler tekrar çalışmaya başlayabilsin. Buradaki sorun sadece Kandilli’nin değil tüm Zonguldak’ı etkiler. Burada çalışanların yaklaşık 200 kadarı Kandilli’de yaşıyor, diğer kalan kısım Ereğli ve köylerinden buraya çalışmaya geliyor. Bizi ekonomik anlamda yüzde 30 etkilerse Ereğli’yi yüzde 70 etkiler. Ereğli bundan ne kadar etkilenir bilemem ama Kandilli yüzde 30 anlamda küçülür" dedi.

Toplam 8 milyon ton kömür rezervi bulunduğu belirtilen HEMA kömür iletmesinde kalan 300 işçinin ay sonuna kadar çıkışlarının verileceği öğrenildi.