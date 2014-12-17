T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ruhsatsız kömür ocağında çalışan 70 yaşındaki maden işçisi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta, ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi hayatını kaybetti

Fotoğraf: Arşiv

17 Aralık 2014 23:28

Zonguldak'ta, ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi 70 yaşındaki Fahrettin Karamusaoğlu, yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Karamusaoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mahallesi Güntepe Mevkii'ndeki ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen olayda, Fahrettin Karamusoğlu, oğluna ait olduğu iddia edilen ocakta üretim yaparken tavan çökmesi sonucu göçük oluştu.

Fahrettin Karamusoğlu, göçükte mahsur kalırken, oğlu kaçarak kurtuldu. Karamusoğlu, oğlu ve çevredeki diğer ocaklarda çalışan madencilerin çabasıyla kurtarıldı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Karamusoğlu, yolda 112 Acil Servis ambulansına nakledildi.

Karamusoğlu, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Madenciye acil serviste müdahale edilirken, oğlu ve diğer yakınları hastanede gözyaşı döktü.

Maden işçisi Fahrettin Karamusoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Madencinin cenazesi hastane morguna alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

kaçakkömür ocağımadencigöçük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24