Ruhsatsız kömür ocağında çalışan 70 yaşındaki maden işçisi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta, ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi 70 yaşındaki Fahrettin Karamusaoğlu, yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Karamusaoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mahallesi Güntepe Mevkii'ndeki ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen olayda, Fahrettin Karamusoğlu, oğluna ait olduğu iddia edilen ocakta üretim yaparken tavan çökmesi sonucu göçük oluştu.



Fahrettin Karamusoğlu, göçükte mahsur kalırken, oğlu kaçarak kurtuldu. Karamusoğlu, oğlu ve çevredeki diğer ocaklarda çalışan madencilerin çabasıyla kurtarıldı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Karamusoğlu, yolda 112 Acil Servis ambulansına nakledildi.



Karamusoğlu, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Madenciye acil serviste müdahale edilirken, oğlu ve diğer yakınları hastanede gözyaşı döktü.

Maden işçisi Fahrettin Karamusoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Madencinin cenazesi hastane morguna alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.