Karaman'da 118 maden işçisi yeni yıla işsiz girecek

Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde faaliyet gösteren Özkar Madencilik Şirketi, 118 işçiye posta yoluyla, 12 Ocak 2015'te iş akitlerinin feshedileceğini bildiren ihbarname gönderdi.

28 Ekim günü Güneyyurt beldesi Takanderesi mevkiinde faaliyet gösteren Has Şekerler'e ait maden ocağında, eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 6 Kasım'da iki, 17 Kasım'da iki, 18 Kasım'da altı, 29 Kasım'da iki, 2 Aralık günü bir ve 4 Aralık günü beş işçi olmak üzere 38 gün sonra 18 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu kazanın ardından Ermenek'e gelen iş müfettişleri bölgedeki tüm maden ocaklarında inceleme yaparak, "idari tedbir raporu" hazırladı. Raporun iletilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanlığı'nda yapılan heyet toplantısında, ilçede faaliyet gösteren 9 maden ocağında eksikler giderilinceye kadar üretimin durdurulması kararı verildi.

Bu ocaklardan Tarkom maden ocağı eksiklerini giderdi ve iş müfettişlerinin incelemesinden sonra tekrar üretime başladı. Şu an bölgede Tarkom maden ocağı ve Akpınar Madenciliğe ait açık maden ocağında üretim devam ediyor.



Maden ocağında meydana gelen üzücü olay ve ocaklarda işin durdurulması ilçenin ekonomisini de bir hayli etkilemiş durumda. Çünkü yörede maden ocaklarında yaklaşık 2 bin işçi çalışıyor. Küçük çaplı tarımsal faaliyetler dışında başka da bir iş kapısı yok.



"Kanuni haklarınızın ödenerek, iş akdinizin sonlandırılacağını..."

Bu gelişmelerden sonra 18 işçinin mahsur kaldığı maden faciasının meydana geldiği maden ocağının hemen yakınındaki Özkar Madencilik firması, 5'i şoför olmak üzere 118 maden işçisine posta yoluyla bir ihbarname gönderdi. İhbarnamede 118 işçinin iş akitlerinin 12 Ocak tarihinde sonlandırılacağı belirtiliyor.



İşçilere gönderilen ihbarname şöyle: "Özkar Madencilik Anonim Şirketi unvanlı 2-0520- 01010000878-070-04-87 iş yeri sigorta sicil numaralı işyerimizde yeraltı maden işçisi olarak çalışmaktasınız. Firmamızın 1 nolu ocağının tamamen kapanacak olması nedeniyle, 2 nolu ocağımızda personel fazlalığı oluşacağından dolayı 12.01.2015 tarihinde kanuni haklarınızın ödenerek, iş akdinizin sonlandırılacağını tarafınıza bildiririz."

'Çaresiziz, yine ocakta çalışacağım'

Kendisine ihbarname ulaşan maden işçilerden Mustafa Çoban ihbarnameyi okuyunca şok olduğunu belirtti. Çoban "Nasıl oluyor anlayamıyorum? Şu an beklemekteyim. Ne yapacağımız belirsiz. Piyasada iş yok. Tüm ocaklar kapalı. Kaymakamlığa da başvurduk. Bir cevap gelmedi. Çaresiziz. Ben daha önce esnaflık da yaptım. Fakat işyerimi kapatmak zorunda kaldım. Mecburen ocakta çalışmaya başlamıştım. İş bulursam yine ocakta çalışacağım" dedi.