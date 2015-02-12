Edirne Valisi: Romanlardan hafız yapacağız, mehteran Takımı kuracağız

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, ortaokulda eğitim gören roman çocuklarından hafız yetiştirerek camilerde görevlendireceklerini ve 41 kişilik Edirne Valiliği Roman mehteran takımı kuracaklarını açıkladı.

Vali Şahin, İl Müftülüğü ve ilgili birimlerle Roman çocuklarına yönelik 2 farklı proje geliştirdiklerini ifade etti. Romanların sesinden yararlanmak için İmam Hatip ve ortaokul seviyesinde sesi güzel olan çocuklara hafızlık kursları açacaklarını kaydeden Vali Şahin, “İlimizde Romanlar ilgili 2 çalışma yapacağız. Birincisi onların sesinden yararlanacağız. Romanlara mahsus hafız belgesi vereceğiz. İmam Hatip ve ortaokulda okuyan sesi güzel çocukları bir araya toplayacağız ve kurs vereceğiz. 100'er lira burs verip, bunların yemesi, içmesi yatması bize ait olacak. Romanlardan hafız yetiştirip, camilerimizde din görevlisi olarak kullanacağız. Bu romanlara güç katacak ‘artık bizde varız’ diyecekler” dedi.

41 kişilik mehteran kurulacak

Engin Özmen’in DHA’da yer alan haberine göre, Romanlara yönelik ikinci projesinin mehteran takımı kurmak olduğunu anlatan Vali Şahin, 41 kişiden oluşacak mehteran için 3 eğitmenin romanlara nota, müzik aleti ve yürüyüş dersleri vereceğini söyledi. Edirne Valiliği bünyesinde kurulacak roman mehteran takımının özel günlerde ve düğünlerde ücret karşılığında sahne alacağını kaydeden Vali Şahin şunları söyledi:

“İkinci ve en önemlisi bir de romanlardan 41 kişilik davulu ve zurnasıyla bir Edirne Valiliği Roman mehteran takımı kuracağız. Bunların kendi şenlikleri olan Kakava şenliklerinde kendilerini gösterecekler. Eğitime nota ile başlayacaklar. Bir hoca eğitimi nota ile verecek. Diğer hoca çalgı aletleriyle ilgili eğitim verecek. Ayrıca başka hoca da bunların yürüyüşlerini gösterecek. Bunlarla ilgili hakikaten büyük masraf yapıp, Edirne’de ve valiliklerde örnek teşkil edecek bir mehteran takımı kurmuş olacağız. Gerekli talep olduğunda onları göndereceğiz ve gelir sağlayacaklar. Öyle hepsi Şirket-i Hayriye vapuru gibi bedava olmayacak. Düğünlerde, özel günlerde mehteran takımı gidip gösterisini yapacak ve ona göre de bir meblağ mutlaka alacaktır. Fiyat tarifesini koyacağız. Her şey tarifeli olacak. Bu konuda güzel bir çalışma yürüteceğimize ifade edeyim"

Projeler destek gördü

Vali Şahin’in hazırladığı projeler Romanlar tarafından sevinçle karşılandı. Edirne Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, Vali Dursun’un hazırladığı projelerin toplumsal bilinçlendirme açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Çekiç, “Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’e hazırladığı projeler nedeniyle teşekkür ederiz. Toplumsal bilinçlendirme açısından önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Algılar noktasında önemli katkı sağlayacak projelere destek olmaya hazırız” dedi.