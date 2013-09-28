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Bursa Valiliği sayesinde, Romanlar demokratikleşme paketine girdi

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, demokratikleşme paketine Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne dair bir madde eklenmesi talimatını verdi

28 Eylül 2013 12:12

Bursa Valiliği'nin Roman vatandaşlar hakkında kullandığı olumsuz ifadeler, “Demokratikleşme Paketi”nde rötuşa neden oldu. Pakete Romanlarla ilgili madde eklendi.

Bursa Valiliği’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderdiği metinde Romanlar hakkındaki “Herhangi bir sanat ve mesleklerinin olmadığı, bu sebeple gerek uyuşturucu ticareti ve gerekse kendilerine kazanç sağlayıcı olarak gördükleri hırsızlık, yankesicilik, kapkaç, gasp gibi suçları işleyerek hayatlarını sürdüklerinin gözlemlendiği...” ifadesini kullanmıştı.

Valiliğin kullandığı bu ifadeler tepki çekerken, AKP’de de bu konunun demokratikleşme paketine girmesi için çağrı yapıldı.

Deniz Zeyrek’in Radikal’deki haberine göre, Başbakanlık’taki çalışmayı yürüten Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, partiden gelen talep doğrultusunda pakete Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne dair bir madde eklenmesi talimatını verdi. Böylece hükümetin yaptığı Roman Çalıştayı’nda öne çıkan sorunlara ilişkin düzenlemelerin de pakete eklenmesine karar verildi.

Romanlarla ilgili en önemli adım 2006’da atılmıştı ve “göçebe ve gezgin Çingeneler” tanımı, iskân kanunundan ve yabancıların Türkiye’deki seyahat ve ikametleriyle ilgili kanundan çıkarılmıştı. Ancak, halihazırda ders kitaplarında ve bazı yönetmeliklerde Çingeneler “buçuk millet”, “esaslı mesleği olmayan göçebe grup” gibi tanımlarla ayrımcılığa tabi tutulduklarını iddia ediyor. Paketle bu unsurların ayıklanması ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi hedefleniyor. Pakete eklenen son maddenin sıra numarası ise 41 oldu.

 

Cemevi müjdesi gelmeyebilir

 

Paketten Aleviler için “cemevlerine statü ve dedelere maaş ve kadro” çıkacağı bilgisi sızmıştı. Son gelinen noktada statü konusunda Alevilerin beklentisinin tam karşılanmadığı ifade ediliyor.

Ruhban Okulu’nun açılması konusunda da Yunanistan’ın son zamanlarda Batı Trakya Türklerine yönelik tavrındaki olumsuzluklar nedeniyle geri adım atıldığı bildirildi.

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