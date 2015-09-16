Edirne Valisi: Gerekirse mültecilere karşı zor kullanırız

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, karayoluyla Yunanistan’a gitmek üzere Edirne’ye gelen göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, göçmenlerin bulundukları yeri terk etmemeleri halinde zor kullanılabileceğini söyledi.

Dursun Ali Şahin, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, Edirne’de bin 500 civarında göçmenin bekleyişini sürdürdüğünü, etraflarının polis ve jandarma tarafından çevrildiğini söyledi.

Göçmenlere yiyecek verildiğini söyleyen Vali Şahin, “İkna etmeye çalışıyoruz. Bunların esas gidecekleri yer kendi kamplarıdır. Ama maalesef hiçbirisi gitmek istemiyor” diye konuştu.

‘Yorulup gitmek zorunda kalacaklar’

Göçmenlerin gitmek istemediklerini söyledikten sonra sözlerini, “Ama biz bunları göndereceğiz. Herhalde yorulup gitmek zorunda kalacaklar” diye sürdüren Vali Şahin, “Peki dönmezlerse ne olacak” sorusuna, “Biz de bekleyeceğiz, daha da olmazsa zor kullanacağız. Başka bunun çaresi… Ne yapayım, başka ne yapabiliriz” diye yanıt verdi.