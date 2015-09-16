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Dünya

Göçmenler Almanya'ya gitmek için yeni yollar arıyor

Macaristan-Sırbistan sınırında mahsur kalan yüzlerce mülteci geceyi açıkta ya da çadırlarda geçirdi

16 Eylül 2015 10:29

Yüzlerce mülteci geceyi kapatılan Macaristan-Sırbistan sınırında geçirdi. Sırp medyası mültecileri taşıyan otobüslerin Hırvatistan'a doğru yönlendirildiğini ve mültecilerin buradan sonra Slovenya, Avusturya ve sonunda Almanya'ya ulaşmayı planladığını duyurdu.

Macaristan-Sırbistan sınırında mahsur kalan yüzlerce mülteci geceyi açıkta ya da çadırlarda geçirdi.

Bir gün önce Macaristan'da uygulamaya konan yeni yasalar nedeniyle onbinlerce mültecinin kullandığı bir demiryolu geçişini kapattı.

Avusturya da gece yarısı itibariyle sınır denetimlerine başlayan son Avrupa ülkesi oldu. Kontrollerin şimdilik Macaristan sınırında başladığı ancak genişletilebileceği belirtildi.

Ancak Avusturya zulümden kaçan hiç kimsenin Macaristan'a geri gönderilmeyeceğini bildirdi.

Avusturya Polisi Viyana'daki iki tren istasyonunun mültecilerle dolup taştığını, Salzburg'daki istasyonun da kapatılmak zorunda kalınabileceğin söyledi.

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Direktörü Konrad Kogler "Macaristan'ın önlemleri etkin olursa başka, yeni rotalarla uğraşmak zorunda kalacağımızı bekliyoruz" dedi.

Bazı mülteciler de yeni rotalar deneyeceklerini doğruladı. Makedonya'da Reuters Haber Ajansı'na konuşan Suriyeli Mülteci Emad "Belki Hırvatistan, Slovenya, Viyana ve Almanya'yı deneriz. İyi bir plan mı bilmiyorum ama denemek zorundayız" dedi.

Hırvatistan'ın şimdiden böyle bir senaryoya hazırlandığı ve doğu sınırına binlerce polis gönderdiği belirtiliyor.

 

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