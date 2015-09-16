Beşar Esad: Eğer mültecilerin kaderi Avrupalıları endişelendiriyorsa, teröristlere desteklerini kessinler!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Avrupa'daki mülteci kriziyle ilgili olarak, "Batılı ülkeler mülteci krizini durdurmak istiyorlarsa teröristleri desteklemekten vazgeçsinler" dedi.

Sputniknews'de yer alan habere göre, Rus gazetecileri kabul eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'de uzlaşı için diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, "Ancak insanlar ölmeye devam ederken başarı kazanmak mümkün değildir. Uzlaşıya varabiliriz ancak Suriye’de terörizmi yenmediğimiz sürece hiçbir şey değişmez" ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın yaşadığı mülteci krizine değinen Esad, "Mesele, Avrupa’nın mültecileri kabul edip etmemesi değil. Bu sorunun asıl sebepleri ortadan kaldırılmalı. Eğer mültecilerin kaderi Avrupalıları endişelendiriyorsa, teröristlere desteklerini kessinler" şeklinde konuştu.

'Kürtler yabancı değil, onlar olmadan Suriye’de yekpare toplumun varlığı mümkün değil'

Ülkedeki tüm güçlere, terörizme karşı birleşme çağrısında bulunan ve halkın beklentilerini karşılamak için tek yolun bu olduğunu belirten Esad, "Bugün her Suriyeliye şu an ne istediğini sorarsak, ilk yanıt ‘herkes için güvenlik ve istikrar’ olacaktır. Bu nedenle hükümet içindeki ve dışındaki siyasi güçler, halkın gereksinimleri etrafından birleşmek zorunda" yorumunda bulundu.

Kürtlerin Suriye toplumunun bir parçası olduğunu vurgulayan Suriye Devlet Başkanı, "Onlar yabancı değil. Tıpkı Araplar, Çerkezler, Ermeniler ve ezelden beri Suriye’de var olan diğer birçok ulus ve mezhep gibi bu topraklarda yaşıyorlar. Bu bileşenler olmadan Suriye’de yekpare toplumun varlığı mümkün değil” yorumunda bulundu.