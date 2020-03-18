Eda Ece, 5 yaşındaki partneriyle fotoğrafını paylaştı, setlerin ertelenmesi çağrısında bulundu: Çalışma arkadaşlarımı korumak görevim

Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde ‘Yıldız’ karakterini canlandıran Eda Ece, Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde setlerin durdurulması çağrısında bulundu. Dizide ‘Halitcan’ karakterini canlandıran çocuk oyuncu ile fotoğrafını paylaşan Eda Ece, “En yakın temasta olduğum partnerim, 5 aylık Halit Can’ım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımı korumak da görevlerimden biridir” ifadelerini kullandı.

Eda Ece’nin açıklaması şu şekilde:

“En yakın temasta olduğum partnerim, 5 aylık Halit Can’ım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımı korumak da görevlerimden biridir! İşimi, seti çok seviyorum. Bunu beni tanıyan herkes bilir. İzleyen herkes işimi sevdiğimi anlar. Ses çıkardığım her şey insan hakları çerçevesine aykırı şeyler ile ilgili, işimi sevmem insan gibi çalışamayacağım anlamına gelmemeli, uzun saatler de buna dahil. Konu şu an çok daha ciddi, konu sağlık, diğer ülkelerin hali ortada.

‘Gezen virüs değil, sizsiniz’ diyorlar, evde oturma çağrısı, evden çalışma çağrıları yapılıyor. Bizim mesleğimizin çalışma koşullarında bu mümkün değil, 150 kişi ekip yan yana, temas halinde, gerçek mekanlarda, insanların evlerinde, sokakta, kiralanan arabalarda, kafelerde geçiyor. İstanbul’un 2-3 yerini aynı gün gezerek çalışıyoruz. Hijyeni sağlamak hayli zor. Bizim işi lüks sanan, çok rahat koşullarlayız sananlar, işin iç yüzünü, set hayatını hiç bilmiyor demektir.

"Diziler 2 hafta tekrar yayın yapsa hayati bir durum olmaz"

Oyunculara ayrıcalık tanındığı filan yok, ama bizden de ağır çalışan ekip arkadaşlarım var. 150 kişi, farklı görevdeki çalışma arkadaşlarımızla, biz de kendi şartlarımızda kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bundan doğal ne olabilir? Diziler 2 hafta tekrar yayın yapsa, hayati bir durum olmaz. En kritik önümüzdeki 2-3 hafta diyorlarsa, bizim de korunma hakkımız var. Kaldı ki keşke oyuncular hariç, ücretli izin verilse tüm ekip arkadaşlarımıza, bunu da ilettik.”

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