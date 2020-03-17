Yapımcı ve avukat Armağan Çağlayan'dan Koronavirüs salgınında seti devam eden oyunculara: Gitmeme hakkınız var

TV yapımcısı ve avukat Armağan Çağlayan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında iptal edilmeyen dizi çekimlerine tepki veren oyunculara seslendi. Çağlayan, oyunculara salgın döneminde sözleşmelerinde "mücbir sebep" maddesi varsa, sete gitmeme hakları olduğunu söyledi.

Oyuncular ve dizi, film çalışanları sosyal medyada Koronavirüs salgını nedeniyle setlerin durdurulması yönünde kampanya başlattı. Pek çok set çalışanı çekimlerin hala devam etmesine tepki gösterirken avukat ve yapımcı Armağan Çağlayan Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Çağlayan, şunları söyledi:

"Oyuncular setler ertelenmedi diye ses yükseltiyorlar. Dönüp sözleşmelerine bir baksınlar. Mutlaka 'mücbir sebep' maddesi vardır. O madde varsa eğer, zaten sete gitmeme hakları var. Kaldı ki eğer sette virüs kaparlarsa, tazminat davası açma hakları da saklı."

"Setlet dursun" kampanyası

Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklama yayımlanarak Koronavirüs salgını için "Geç kaldık' dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır" denilmişti.

Çağrının ardından Limon Yapım 17 Mart'tan itibaren 'Savaşçı' ile 'Bir Annenin Gühanı' dizi çekimlerine ara verdiklerini açıklamıştı. Karga Seven Yapım’da ‘Hekimoğlu’nun çekimlerine ara verildiğini açıklamıştı.