Economist: Türkiye işçiler için çok güvenli değil

Economist dergisi yeni sayısında Türkiye'deki iş ve işçi güvenliği konusunu sayfalarına taşıdı. Haberin başında iki yıl önce Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin inşaatında çıkan yangında ölenlerden Barış Kıyak'ın kardeşi Damla Kıyak'ın tepkisine yer verilmiş. İnşaattaki çadırda çıkan yangında 11 işçi ölmüştü.

Dergi, 50 kişilik çadırda 100 kişinin kalmakta olduğunu hatırlatıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dergi bu kazadan yola çıkarak Türkiye'de son yıllarda iş kazalarının artışına dikkat çekiyor. Haberde "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'de iktidara gelmesinden bu yana en az 14 bin 455 işçi iş kazalarında öldü." deniyor. İş cinayetleri konusunda çalışmalar yapan Yangın Kulesi adlı gruptan avukat Murat Çakır, Economist'e şöyle demiş: "Türkiye işçi güvenliği konusunda Avrupa'daki en kötü sicile sahip."

'Dergide inşaat çalışmalarının devam ettiği Esenyurt'taki sorunlardan bahsediliyor'

Haberde Soma ve Ermenek'te yaşanan kazalar da hatırlatılıyor. Dergi, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun iş güvenliği konusunda 'zihniyetin değişmesi gerektiği' sözlerine de yer vermiş. Haberin sonunda ise yine yoğun inşaat çalışmalarının devam ettiği Esenyurt'taki sorunlardan bahsediliyor. Sosyal antropolojist Ayşe Çavdar şunları söylemiş: "Suç, uyuşturucu, işsizlik, etnik gerilimler, Suriyeli mülteciler. Hepsi orada".

Haberde cihatçı grupların Esenyurt'ta üye kazandığı belirtiliyor.

Esenyurt belediye meclisinin muhalefetteki üyelerinden Atakan Çiftçi, "Birçok insan bu apartman dairelerini internet üzerinden alıyor. Tehlikeler hakkında hiçbir fikirleri yok." demiş.

Haberin sonunda şu yoruma yer veriliyor:

"Hükümet, geçen yıl can kaybına yol açan protestoları tetikleyen Gezi Parkı'na alışveriş merkezi yapma planlarını tekrar canlandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da mübalağalı bir saray inşa ediyor. Kültür Bakanlığı, Aya Sofya Müzesi'nin avlusunda medrese istiyor. Bu, AKP'nin bu eski kiliseyi bir camiye çevirme umutlarını canlandırabilir mi?"