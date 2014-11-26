Economist Putin'e ömür biçti

İngiltere'de yayımlanan uluslararası ekonomi dergisi "Economist" Batı ile ters düşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıllık iktidar ömrü kaldığını iddia etti.

"Economist"e göre, Rus ekonomisi bu yıl Batı ülkelerinin yaptırımları ve petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş nedeniyle 110 milyar Euro kayıp yaşayacak. Dergiye göre, Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisi bu yıl 32 milyar Euro zarar görecek.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov dün yaptığı açıklamada, ülkesi için asıl tehlikenin Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırım değil, petrol fiyatlarındaki hız düşüş olduğunu söylemişti.

Rus Bakan Siluanov, petrol fiyatlarındaki yüzde 30'lük düşüşün ülkesine maliyetinin 70-80 milyar Euro olacağını açıkladı.

Rusya'nın ihracatının üçte biri enerji sektörüne bağlı. Devlet bütçesinin yüzde 50'sini petrol ve gazdan el edilen gelirler oluşturuyor.

"Economist" dergisine göre, Putin'in tahtını sallayan bir diğer etken de, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'dan kaçan yabancı yatırım. 100 milyar Euro tutarındaki yabancı yatırımın Rusya'dan çıkacağı tahmin ediliyor.

"Economist" dergisinin iddiasına göre, Rusya'nın döviz rezervleri de hızla erimekte. Ukrayna krizi öncesi 370 milyar dolar olan döviz rezervi sadece 6 aylık süre içerisinde 270 milyar dolara geriledi.

Rusya Merkez Bankası ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0.5 oranında büyüyeceğini ön görüyor.