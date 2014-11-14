Kertenkele dizisi tartışması Economist'te

Economist dergisi bu haftaki yeni sayısında, ATV'de yayınlanan 'Kertenkele' dizisindeki bir karakter nedeniyle kamuoyunda yaşanan tartışmayı sayfalarına taşıdı.

Komedi dizisi 'Kertenkele'nin ilk bölümü 25 Ekim'de ekrana gelmişti.

Dizide bir hırsızın imam kılığına girmesi tartışmaya neden olmuştu.

Economist'in haberinin başında yazar Çetin Altan'ın zamanında bir arkadaşına, Türk filmlerinin bir imamı sahtekâr olarak veya bir generali eşcinsel olarak canlandırmaya cüret edemeyeceğini söylediği aktarılıyor.

Yazıda on yıllar boyunca yönetmenlerin askerleri canlandırırken baskı altında oldukları ancak Altan'ın imamlar için söylediğinin geçerli olmadığı, Yeşilçam filmlerinde imamların şişman ve kurnaz karakterler olarak yer aldığı belirtiliyor.

AKP'nin 12 yıl önce iktidara gelmesiyle dindar Müslümanların itibarlarının iade edildiğini hissettiklerinin belirtildiği yazıda işte bu yüzden AKP yanlısı bir kanal olan ATV'de yayınlanan 'Kertenkele' dizisinde, başroldeki hırsız karakterinin imam olarak gösterilmesinin bir şok etkisi yarattığı belirtiliyor.

Haberde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu karakterin inanca hakaret ettiğini belirterek dizinin yayından kaldırılmasını istediği, dizinin camilerde çekimini de yasakladığı bildiriliyor.

Economist, AKP yanlısı yazarların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın diziyi izlemeden acele bir yargıya başvurmakla eleştirdiğini ve kurumun Fethullah Gülen'in izinden gittiğini söylediğini yazıyor.

Dergi, Türkiye'de gündemi sarsan ve arkasında Gülen Cemaati olduğu iddia edilen yolsuzluk soruşturmalarını ve sonrasında Gülen Cemaati'ne yakın olduğu iddia edilen devlet görevlilerine yönelik tasfiye operasyonlarını hatırlatıyor.

Gülen Cemaati yanlıların 'Kertenkele' dizisine saldırdığını yazan Economist, bununla birlikte bu saldırının amacının dini duyarlılıklardan ziyade dizinin Gülen Cemaati yanlısı Samanyolu TV'den izleyici kapacağı korkusu olduğu iddialarını da aktarıyor.

Haberin sonunda İmam Hatip Lisesi mezunu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ters yöne gittiği iddialarının bulunduğu aktarılıyor ve Turkuvaz medya hakkındaki fezleke de hatırlatılıyor.

BBCTürkçe