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Dünya

Economist: Türk medyası için zor zamanlar

Economist'te, Hollandalı gazetecinin gözaltına alınmasının eleştirildiği haberde Peter Schrank imzasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hicveden bir karikatür de kullanıldı

Economist&#39;ten Peter Schrank&#39;ın Cumhurbaşkanı Erdoğan&#39;ı hicveden karikatürü

09 Ocak 2015 11:57

Economist dergisi bu haftaki sayısında sayfalarında, Türk medyasının içinden geçtiği dönemle ilgili bir habere yer verdi.

Peter Schrank imzasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hicveden bir karikatürün de kullanıldığı haber, 'Zor zamanlar' başlığını taşıyor. Economist haberinde, Türkiye'de yaşayan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink'in, attığı tweetlerde terör örgütünün propagandasını yapma suçlamasıyla gözaltına alınmasından yola çıkarak Türkiye'deki medyanın durumunu inceliyor

Haberde Geerdink'in gözaltına alındığı gün Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in ziyaret için Ankara'da olduğu hatırlatılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada medyanın Türkiye'den daha özgür olduğu bir yer olmadığı yönündeki açıklamasına dikkaet çekiliyor.

Haberde özetle şu ifadelere yer veriliyor:

"Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 yıl önce iktidara gelmesinden sonra Erdoğan'ın reformları, 2005'te Avrupa Birliği'ne üyelik görüşmelerini başlatmaya ulaşmak için yeterliydi. Ancak Erdoğan, git giderek artan biçimde tahammülsüzleşti."

Erdoğan'ın öfkesinden korkan medya patronlarının birçok eleştirel gazeteciyi işten kovduğunu belirten Economist, bir yıl önceki yolsuzluk soruşturmalarının ardından baskının arttığını aktardı.

Haberde, TV sunucusu Sedef Kabaş'ın yolsuzluk iddialarıyla ilgili attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındığı, birçok gazeteci hakkında dava açıldığı, karikatüristlerin de hedef olduğu belirtiliyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye'de kadın gazeteci ve blog yazarlarının internet siteleri ile Twitter ve Facebook'ta saldırıya uğradığına dikkat çekmiş.

Mijatovic şunu eklemiş: "Bu, eleştirel sesleri susturmak için ilave bir yol. Ofisim yakın zamanda bu soruna odaklanacak ve analiz edecek."

Economist, internetle ilgili son dönemdeki yeni yasal düzenlemelere de değiniyor.

Dergi, açıklanan resmi nedenlerin tersine birçok kişinin, bu düzenlemelerin asıl olarak, yolsuzluk soruşturmalarında adı geçenlerin yeni ses kayıtlarının ya da buna benzer materyallerin internete düşmesine engel olmayı amaçladığını düşündüğünü belirtiyor.

Haberin en sonunda Frederike Geerdink'in serbest bırakıldığını duyurduğu tweetinden bahsediliyor ve gazetecinin Bakan Koenders'in Türkiye'de olmasından dolayı şanslı olduğunu söylediği hatırlatılıyor.

 

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