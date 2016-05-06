Economist: Erdoğan, Davutoğlu'nun altındaki halıyı çekti

İngiltere'de yayınlanan haftalık Economist dergisi, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası aldığı AKP'yi olağanüstü kongreye götürme ve aday olmama kararlarını değerlendirdi. Dergi, "Erdoğan'ın, Davutoğlu'nun altındaki halıyı çektiğini" yazdı.

Dergiye göre, Economist'in deyimiyle "AB-Türkiye göçmen anlaşmasının mimarı" Davutoğlu, Erdoğan tarafından görevi bırakmaya zorlandı.

Economist'teki yazının başlığı ise "Ilımlılara yer yok”.

Dergi, Başbakan Ahmet Davutoğlu için 4 Mayıs Çarşamba gününün iyi başladığını yazmış, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizeden muaf tutulmalarını tavsiye ettiğini hatırlatıyor ve ekliyor:

"Akşam ise Başbakanın işinden olduğu netleşmişti.”

'Erdoğan giderek daha da otoriterleşti'

Economist'teki yazı şöyle devam ediyor:

"Davutoğlu'nun altından halıyı çeken, onu iki yıldan az bir süre önce bu göreve atayan kişi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

"Giderek daha da otoriterleşen Sayın Erdoğan ile Başbakanı arasında aylardır gerilim yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Kürt isyancılarla barış görüşmelerinin geleceği ile Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanına icracı yetkiler verilmesi için anayasayı değiştirme planları yaparak hükümet ve AKP üzerindeki kontrolünü artırmasından dolayı görüş ayrılığı içindeydi."

"Cumhurbaşkanı ve Başbakan, ekonomi yönetimi ile Sayın Erdoğan'ın kendisini eleştirenlere sert tavrı gibi konularda da tartışmıştı."

Economist'e göre Cumhurbaşkanı Başbakanı "tüm ilgiyi üzerine çekmekle" suçladı.

Dergi Erdoğan'ın vize muafiyeti pazarlıkları sırasında sarfettiği şu sözleri de hatırlattı:

"Ben başbakanken, Schengen bölgesine vizesiz seyahatin Ekim 2016’da yürürlüğe gireceği duyuruldu. Bunun 4 ay önceye çekilmesinin neden kazanımmış gibi sunulduğunu anlayamıyorum."

Blogdaki Economist mülakatına atıf

Economist, Pazar günü internette "Pelikan Dosyası" adıyla açılan ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki ilişkiyle ilgili bazı iddiaların yer aldığı blog yazısına da değinmiş. Blog yazısında, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun göreve gelişi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde yaptığı öne sürülen hatalara ve yanlışlara değinilmişti.

Dergi, blog yazısında dosyada bahsedilen "hatalar" arasında Başbakan'ın geçen yıl Economist dergisine verdiği mülakatın da sayıldığını vurguluyor.

'AKP'de parti içi muhalefete yer yok'

Economist'e göre, Başbakan Davutoğlu'nun ekarte edilmesi, AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefete artık hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini gösteriyor.

"Yaşananlar ayrıca, Sayın Erdoğan'ın kendi gündemi doğrultusunda hareket etmek için ödeme niyetinde olduğu bedeli de gösteriyor" demiş Economist.

Dergi bununla birlikte Erdoğan-Davutoğlu görüşmesinden sonra Türk Lirasının Amerikan Doları karşısında yaklaşık yüzde 4 değer kaybettiğini, bunun 2008'den bu yana bir günde gözlenen en büyük düşüş olduğuna dikkat çekiyor.

Economist'in vurguladığı bir diğer nokta da, Başbakan Davutoğlu'nu ciddi bir muhatap olarak gören AB'nin, Türkiye'yle bütünleşme iştahının azalacağı yönündeki korkuların artması.

'Davutoğlu bir engeldi, gitmeliydi'

Yazı şu satırlarla noktalanmış:

"AKP destekçilerinin çoğu için, geçen sonbaharda partilerini ileri iterek çok büyük bir zafer kazanan başbakanlarının aniden görevden alındığını görmek, kafa karıştırıcı.

"Araştırma şirketi Metropoll'ün kurucusu Özer Sencar'a göre yaşananlar, Sayın Erdoğan'ın icracı başkanlığını bu yıl referandumda oylatmak istediğini gösteriyor. Sancar şöyle diyor:

"Davutoğlu bunun önünde bir engeldi, gitmeliydi."

Not: Söz konusu blog yazısında şu ifade de yer alıyordu:"Yarattığı hengameler sonunda seçimde hüsrana uğrayan hoca; Aydın Doğan’ın damadının, Koç’ların ve diğer TÜSİAD'çıların ayağına (Ali Kibar’ın evinde) gitmiş olsa da, Erdoğan’ı yeniçeriler tarafından katledilen III. Selim’e benzeten Economist Dergisi’ne koşa koşa röportaj vermiş olsa da, doktoruna kadar bütün akraba ve ahbaplarını vekil listesine koymuş olsa da, başarılı olamaz.