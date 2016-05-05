Dünya basını AKP'nin kongre tarihini nasıl duyurdu?

AKP'de olağanüstü kongrenin 22 Mayıs'ta yapılacağının açıklanması, uluslararası basın tarafından son dakika gelişmesi olarak aktarıldı. BBC, "Davutoğlu, Erdoğan'la arasının açıldığı yönündeki haberlerin üzerine yapılacak olağanüstü AK Parti kongresinde görevden çekilecek" ifadesini kullandı. Dünya televizyonları şu an Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarını canlı yayınladı.

Reuters haber ajansı, "AK Parti'li üst düzey yetkililer, AKP'nin 22 Mayıs'ta olağanüstü kongre toplayacağını ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkan adayı olmasının beklenmediğini söyledi" diye aktardı.

AFP de bu gelişmeyi acil koduyla duyurdu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Türkiye'deki sıcak gelişmelere yer verdiği haberinde, "Türkiye Başbakanı Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının açıldığı yönündeki haberlerin üzerine bu ayın sonunda yapılacak olağanüstü AK Parti kongresinde görevden çekilecek" ifadesini kullandı.

Uluslararası televizyonlar canlı yayında

Dünyanın en saygın haber televizyonları CNN International, El Cezire, BBC ve Euronews; Başbaakn Davutoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısını canlı yayınladı.