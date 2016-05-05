Dünya basını AKP’de olağanüstü kongre kararını nasıl gördü?

Yabancı ajanslar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 1 saat 40 dakika süren görüşmesinin ardından öğrenilen AKP’deki olağanüstü kongre kararını son dakika haberi olarak abonelerine duyurdular.

Erdoğan getirdi, Erdoğan gönderdi, Davutoğlu dönemi bitti!

AFP haber ajansı haberinde “Türkiye’nin iktidar partisi AKP bu ay içinde olağanüstü kongre yapacak” ifadelerini kulandı.

Erdoğan ve Davutoğlu arasındaki bazı fikir ayrılıklarından örnek veren AFP kongre kararıyla ilgili, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamaları da dünyaya servis etti.

Reuters da gelişmeleri flaş haber olarak duyururken, bir AKP yetkilisine dayandırarak olağanüstü kongrenin en erken 22 Mayıs en geç ise 5 Haziran yapılacağı bilgisini paylaştı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC haberi “Başbakan’ın üzerindeki şüpheler üzerine AKP kongreye gidiyor” başlığı ile okuyucularına duyurdu.

BBC haberinde iki isim arasında son zamanlarda yükselen tansiyona dikkat çekilirken Davutoğlu’nun Erdoğan’ın başkanlık sistemi üzerindeki ısrarına mesafeli durduğu belirtildi.



Ne olmuştu?



AKP, yaklaşık 14 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü iktidarda en büyük siyasal krizi ve yol ayrımını yaşıyor. AKP'de yetkilerinin tırpanlanmasının ardından istifası konuşulan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de 1 saat 40 dakika süren görüşmesinde, AKP kongresinin mayıs sonu veya haziran başında olağanüstü toplanması kararlaştırıldı. 27 Ağustos 2014'te yapılan AKP'nin 1. Olağanüstü Kongre'sinde Erdoğan'ın isteğiyle genel başkan seçilen ve başbakanlığa atanan Davutoğlu, yine Erdoğan'ın isteğiyle yaklaşık üç hafta içinde toplanması planlanan 2. Olağanüstü Kongre'de aday olmayarak genel başkanlık ve Başbakanlık görevlerini bırakacak. Davutoğlu, bugün sabah AKP Merkez Yürütme Kurulu'nu topladıktan sonra düzenleyeceği basın toplantısında olağanüstü kongre kararını açıklayacak.