T24 LogoT24 Logo
Dünya

Economist: Suriye'de iç savaşın büyümesi Kürtlere yarıyor

Economist dergisinde yer alan habere göre Irak'ta Kürtler petrole sahip olsa da boru hattına Türkye'den onay alamamanın sıkıntısını yaşıyor

02 Kasım 2012 12:17


Economist:

İngiliz Economist dergisi,  Kuzey Irak'taki petrol yatırımlarını ele aldığı bir  yazısında bölgedeki petrol üretiminin arttığını ancak asıl meselenin dünyaya ulaştırılması olduğunu belirtiyor.

Economist dergisinde yar alan haberde şu ifadelere yer veriliyor:  "Kürtler bugün merkezi hükümet tarafından kontrol edilen boru hatlarından günde 200 bin varil petrol ihraç ediyor. Bölgesel Kürt Yönetimi Petrol Bakanı Türkiye'ye kendilerine ait olacak bir boru hattı inşa etmek istiyor. Bazı Türk yetkililer, sonunda Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti olasılığını kabul etmiş görünüyor ve bunu Türkiye'ye ticari açıdan bağımlı kılmaya çalışıyor."

"Türkiye şimdiye kadar Kürtlere sadece tankerle petrol ihraç etme izni verdi. Kürtlerin boru hattına onay alabilmesi için Irak dışındaki Kürt ayrılıkçılığına karşı Türkiye'nin muhalefetini desteklemesi gerekecek. Bu çok olası görünmüyor. Ama Suriye'de iç savaşın büyümesi Kürtlere yarıyor. Erdoğan, Suriye rejimini desteklediği için Irak Hükümeti'ne kızıyor. Kürt petrol ihracatını desteklemek karşılık olabilir. Ama Kürt boru hattına onay vermek şu aşamada Erdoğan için çok aşırı bir adım olur."

ETİKETLER

economistkürttürkiyeıraksuriye

İlgili Haberler

Irak petrolü Türkiye'ye akacak

Tahrip olan petrol boru hattı için Irak Türkiye'den yardım istedi.

İran petrol ihracatını azalttı mı?

İran, Uluslararası Enerji Kurumu (UEK) tarafından hazırlanan ve Tahran’ın petrol ihracatında ciddi bir azalma olduğunu belirten raporu inkar etti

Economist: Türkiye'nin Suriye karşıtı tavrı Kürt sorununu derinleştiriyor

Economist, Türkiye ile Suriye arasında gerilen ilişkilerde Suriye'de özerk bir Kürt bölgesinin ortaya çıkmış olması denklemini tartıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24