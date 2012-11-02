Economist: Suriye'de iç savaşın büyümesi Kürtlere yarıyor



Economist:

İngiliz Economist dergisi, Kuzey Irak'taki petrol yatırımlarını ele aldığı bir yazısında bölgedeki petrol üretiminin arttığını ancak asıl meselenin dünyaya ulaştırılması olduğunu belirtiyor.

Economist dergisinde yar alan haberde şu ifadelere yer veriliyor: "Kürtler bugün merkezi hükümet tarafından kontrol edilen boru hatlarından günde 200 bin varil petrol ihraç ediyor. Bölgesel Kürt Yönetimi Petrol Bakanı Türkiye'ye kendilerine ait olacak bir boru hattı inşa etmek istiyor. Bazı Türk yetkililer, sonunda Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti olasılığını kabul etmiş görünüyor ve bunu Türkiye'ye ticari açıdan bağımlı kılmaya çalışıyor."

"Türkiye şimdiye kadar Kürtlere sadece tankerle petrol ihraç etme izni verdi. Kürtlerin boru hattına onay alabilmesi için Irak dışındaki Kürt ayrılıkçılığına karşı Türkiye'nin muhalefetini desteklemesi gerekecek. Bu çok olası görünmüyor. Ama Suriye'de iç savaşın büyümesi Kürtlere yarıyor. Erdoğan, Suriye rejimini desteklediği için Irak Hükümeti'ne kızıyor. Kürt petrol ihracatını desteklemek karşılık olabilir. Ama Kürt boru hattına onay vermek şu aşamada Erdoğan için çok aşırı bir adım olur."