Irak petrolü Türkiye'ye akacak

T24 - Tahrip olan petrol boru hattı için Irak Türkiye'den yardım istedi. Basra'dan Zaho'ya kadar gelecek 3 yeni hatla Basra petrolünün Türkiye üzerinden taşınması planlanıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürü Fazıl Şenel, Adana'da Irak petrolüyle ilgili açıklamalar yaptı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta içerisinde gerçekleştirdiği Irak ziyaretine katıldığını ve önemli temaslarda bulunduklarını belirten Şenel ''Irak'la ilgi durum şu. Irak'ta petrol var. Petrolü Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı ile getiriyoruz. 40 ve 46 inçlik iki hat mevcut. 46 inçlik olan şu anda aktif şekilde çalışıyor. Ama 40 inçlik olanın Irak'taki bölümü, savaş ve uzun süre kullanılmaması sonucu gerçekleşen çürüme nedeniyle kullanılamaz durumda'' dedi.

Irak'taki temaslarda, Irak yetkililerin kendilerinden 40 inçlik hattın yeniden yapımı konusunda yardım istediğini belirten Şenel, şöyle devam etti: ''Biz de bu konuda hazır olduğumuzu söyledik. Irak'a inceleme yapmak üzere bir teknik heyet göndereceğiz. Hattın Kerkük'ten sınırımıza kadar olan kısmının yapılması konusunda desteğimizi sunacağız. Eğer arzu ederlerlerse, biz yapar ve işletiriz. Her türlü olasılığı değerlendireceğiz.

Irakta'ki muhataplarımız, görüşmemiz sırasında her alanda beraber çalışmayı istediler. Türkiye'yi tanıyorlar ve seviyorlar. Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nı 1977'den beri işletiyoruz. Bir sıkıntımız olmadı. O kadar savaş geçti, halen sorunsuz işletiyoruz. Bu hattın kapasitesi 70,5 milyon ton. Savaştan önce biz 82 milyon ton petrol taşımışız. Bu süreçte özel kimyasallar kullanılıp kapasite artırılmış. Biz Irak'ta çok iyi çalışmışız, bizden memnunlar. Bu nedenle diğer hattı da birlikte aktifleştirmek ve kapasiteyi artırmak istiyorlar.''

Kapasite artırımının yalnızca Kerkük petrolü için olduğuna dikkati çeken Şenel, ''Görüşmelerimiz sırasında, bize master planlarını gösterdiler. Basra'dan Zaho'ya kadar 2-3 petrol boru hattı yapmayı ve Basra petrolünü de Türkiye üzerinden taşımayı planlıyorlar. Bu bize Türkiye'ye güveni gösteriyor. Bu önemli. Umarız plan gerçekleşir. İki hattımız var, üçüncüyü de yaparız. Tabi ki bunlar hep anlaşmaya bağlı. Şu an proje aşamasında'' diye konuştu.



Doğalgazı satamadıkları için yakıyorlar

Irak'ta petrolün yanı sıra doğalgaz da bulunduğunu ifade eden Şenel, şu bilgileri verdi: ''Hem de ciddi manada var. Ancak, çıkıyor ama satılmıyor. Çünkü satacak boru hatları yok. Bu nedenle 20 metrelik bacalar oluşturup, ucundan gazı ateşliyor ve orada yakıyorlar. Çünkü serbest bırakırsanız bir yerde patlama olur, zehirler, farklı şeyler olur. Türkiye'de 2009 yılında 32 milyar metreküp doğalgaz tüketilmişken, aynı yıl Irak'ta satılamadığı için yakılan doğalgaz miktarı 15 milyar metreküp. Yani tüketimimizin yaklaşık yarısı.

Irak yönetimine doğalgaz açısından Türkiye'ye bağlanmanın, Avrupa'ya bağlanmak anlamına geldiğini anlattık. 'Avrupa'ya ve büyüyen Türkiye ekonomisine doğalgaz satmak istiyorsanız, buyurun yardımcı olalım' dedik. O konuda da master planlarını gösterdiler ve destek beklediklerini belirttiler. Yap-işlet-devret modeliyle boru hattı yapmak istiyorlar. 'Bu şekilde yapın, buyurun beraber çalışalım' dediler. Bununla ilgi de kendileriyle görüşeceğiz. Olur ya da olmaz. Gayret edeceğiz."