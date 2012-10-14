İran petrol ihracatını azalttı mı?

İran, Uluslararası Enerji Kurumu (UEK) tarafından hazırlanan ve Tahran’ın petrol ihracatında ciddi bir azalma olduğunu açıklayan raporu inkar etti. Söz konusu raporda, 2011’de günlük 2.2 milyon varil olan ihracatın, Eylül 2012 itibariyle 860 bin varile düştüğü iddia ediliyor.

ABD ve Batılı müttefiklerinin nükleer silah geliştirilmesi için sürdürüldüğünü savunduğu nükleer programından vazgeçmeyen İran, uygulanan uluslararası boykotlar nedeniyle birçok küresel ticaret anlaşmasını kaybetti. UEK raporu, İran’ın ihraç ettiği petrol miktarı azaldıkça artan petrol fiyatlarının, Tahran rejiminin ekonomisine her gün daha fazla zarar verdiğini öne sürdü.

İran’ın OPEC temsilcisi Muhammed Ali Hatibi ise raporun verdiği rakamları inkar ederek, söz konusu raporun İran tarafından OPEC’e sunulan rakamlarla alakası olmadığını söyledi. ISNA haber ajansı, Hatibi’nin, "son aylardaki petrol ihracatında bir değişim olmadığını ve rakamların düzenli bir tablo sergilediğini" söylediğini ifade etti.



Müşterilerimiz sınırlı değil



Hatibi, açıklamasında, "tek müşterilerinin Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Türkiye olmadığını” belirterek, “İran petrolünü talep eden ülkelerin sayısı raporda belirtilenden çok daha fazla... Birçok yeni pazar keşfediyoruz ancak bu bilgileri kamuoyuna sunmuyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB), 1 Temmuz’da İran’dan petrol ihraç edilmesini yasakladı. Küresel alanda da birçok ülke ABD’nin öncülüğünde getirilen uluslararası yaptırımlar alanında İran ile olan ticaretini kesti veya sınırlandırdı. AB yasağı, aynı zamanda birliğe üye olan ülkelerdeki sigorta şirketlerinin İran ihracatlarını sigorta etmelerini yasaklıyor. AB, dün İran’ın bankacılık sektörü ve sanayisini hedef alan yeni yaptırımlar belirledi.