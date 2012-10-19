Economist: Türkiye'nin Suriye karşıtı tavrı Kürt sorununu derinleştiriyor

İngiliz Economist dergisinde yer alan bir makalede "Türkiye’nin Suriye konusunda takındığı şiddetli Esad karşıtı tutumu, kendi 14 milyonluk Kürt nüfusuyla uzun zamandır yaşadığı sorunlarını derinleştiriyor" ifadeleri yer aldı.

Suriye'de 19 aydır devam eden çatışmalar sonrasında Türkiye'nin "Suriye ve Kürt çıkmazı" arasında kaldığı iddia edildi. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin şu ana kadar Kürt bölgesinde üç silahlı tabur kurduğu da ileri sürüldü.

Economist bu haftaki sayısında, “Türkiye, Suriye ve Kürtler” başlığıyla yer verdiği makalede Türkiye, Suriye arasında gerilen ilişkilerde Suriye’de özerk bir Kürt bölgesinin ortaya çıkmış olması denklemini tartıştı.

Haftalık Economist dergisi makalesinde, bölgedeki Kürtlerin, Türkiye’nin sınır boyuna sevk edilen askeri birliklerin ve tankların hedefinin Esad olmadığından endişelendiklerini yazdı.



'Kürt varlığıyla Türkiye şaşkın'



Makalede şu görüş savunuldu:

“Kürtler, Türkiye meclisinin, orduyu yurt dışındaki müdahaleler için yetkilendirdiği tezkerenin kendilerini hedef aldığını düşünüyorlar. Bu aşırı heyecanlı bir düşünce. Ancak Türkiye’nin kuzey Irak’taki Iraklı Kürt devletçiğinin dibinde ortaya çıkan güya bağımsız Suriyeli Kürt varlığı fikriyle şaşkın olduğu da açık.”

Makalenin girişinde Türkiye’nin Kürt [ve Suriye] çıkmazına işaret ettiği söylenen bir tablo şöyle tarif edildi:

“Suriye tarafında yüksek bir tepede dalgalanan dev bir Kürt bayrağı, Türkiye tarafında çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı Güneydoğu’daki Şenyurt kasabasına bakıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kasabadaki merkezinde, merdiven boşluğunda tozlanmakta olan gri bir levhanın üzerinde Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözleri kazılı. Sokağın karşısındaki Jandarma’nın dikenli tellerinin berisinde bir başka slogan “Orduya sadakat onurumuzdur” diye parıldıyor.”



'PKK ile savaşta riskler arttı'



Türkiye ve Suriye arasındaki gerginliğin neredeyse açık bir savaşa dönüştüğünü belirten Economist, Suriye krizinin yakın zamanda çözülecek gibi görünmediğini ve Suriye güçlerinin sınır boyunca genelde Kürtlerin yaşadığı kasabalardan çekilmesinin, Türk devletinin PKK ile 28 yıllık savaşında riskleri artırdığını yazdı.



'PYD 3 silahlı tabur kurdu'



Makaleye göre PKK’nın Suriye şubesi Demokratik Birlik Partisi, PYD tarafından yönetilen bölgelerde sadece Kürtçe eğitim verecek okullar ve Kürtçe tabelalarla sınırlı değil hazırlıklar: “PYD yoğun biçimde silahlanıyor, şu ana kadar üç silahlı tabur kurdular.”

Economist, PYD hazırlıkların Esad’ın devrilmesini takiben yaşanacak kaosa karşı savunma amaçlı olduğunu söylese de, “Giderek daha da savaş yanlısı olan Erdoğan gözünde PYD, PKK demek ve onun da esas düşmanı Türkiye” dedi. (BBCTürkçe)